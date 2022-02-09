Двадцать тонн спирта благодаря таможенникам Челябинска не попадут в Краснодарский край из Киргизии

Челябинские таможенники пресекли ввоз в Россию свыше 20-ти тонн нелегальной спиртосодержащей жидкости. Спирт перемещался с нарушением правил транспортировки и без необходимых разрешений.

«Алкогольный» груз следовал из Киргизии в Краснодарский край.

«Грузовое транспортное средство таможенники остановили вблизи города Троицка Челябинской области. В фуре находились пятилитровые емкости с этикетками «Спирт этиловый медицинский 95%» в количестве более четырех тысяч штук», – рассказал заместитель начальника Челябинской Станислав Васёв.

Данная продукция относится к грузам повышенной опасности. Ее перевозка должна осуществляться по заранее определенным маршрутам и по специальным разрешениям. Кроме того, по российскому законодательству запрещается оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а перевозчик спирта необходимых разрешительных документов предоставить не смог.

В настоящее время товар изъят.