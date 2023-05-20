Дверь в мечту

Весной я гостила у подруги в Нью-Йорке, и она мне рассказала историю из детства одной своей американской приятельницы. Мы долго ломали голову над тем, что же произошло и как к этому относиться, но так ничего и не решили. Предваряя рассказ, скажу только одно – семья, про которую пойдет речь, сейчас живет вполне благополучно - все живы, здоровы, вот только приятельница моей подруги никогда не выходила замуж, потому что боится хоть ненадолго оставить своих родителей одних.

Эмили помахала рукой вслед своей восьмилетней дочери Кейт, которая вместе с другими детьми с их улочки унеслась в сторону многоквартирных домов. Молодая женщина присела на веранде и в который раз задумалась над тем, какая же сила влечет вполне благополучных детей в эти маргинальные кварталы. Эмили не считала себя снобкой, но время от времени ловила себя на отнюдь не христианских мыслях. Ну не могла она возлюбить обитателей этих заселенных как муравейники домов, как самое себя, или хотя бы испытывать к ним благосклонную приязнь, как к соседям со своей улицы.

Эмили воспитывала Кейт на принципах свободы, поэтому не могла сейчас показать дочери своего истинного отношения к ее новому увлечению. Успокаивало одно – девочка гуляла там не одна. Накануне вечером Эмили призвала Кейт для серьезной беседы и попыталась осторожно выяснить, чем целый день дети занимаются в неблагополучных кварталах. Ее возмущало, что остальные мамаши наплевательски относились к тому, как дети проводят свободное время. «Хотя с другой стороны, - успокаивала себя Эмили, - я единственная домохозяйка в округе. Другие матери работают, про отцов и говорить нечего. Кто из них вплотную занимается воспитанием детей, вникая во все их проблемы? А эти восьмилетки чувствуют себя уже совсем взрослыми». При этой мысли молодая женщина улыбнулась про себя, но улыбка тут же погасла, когда она подумала о том, что рассказала ей вчера девочка. В одном из подъездов одного из мрачных домов они обнаружили странную дверь между этажами, которая имела свойства то появляться, то пропадать. Дети решили самостоятельно раскрыть этот секрет. Но Кейт была открытой девочкой и привыкла все рассказывать матери. Правда, в этот раз взяла с нее клятву, что та никому не проговорится об исчезающей двери. Эмили в первый момент растерялась и не знала, как реагировать на заявление дочки. Молодая женщина никогда не верила ни в мистику, ни в магию, ни в инопланетян и иже с ними. Поэтому попыталась перевести слова малышки в шутку. Но девочка оставалась серьезной. Ее глаза потемнели, и она с придыханием сказала: «Мамочка, я говорю правду. Позавчера дверь приоткрылась, и в нее забежал Чарли. Дверь тут же закрылась, и с тех пор мы его не видели. А ведь прошло уже почти три дня. Грегори говорит, что раньше, даже если Чарли убегал на целый день, он всегда приходил к ночи есть и спать у себя в будке». Чарли был красивым, доброжелательным псом неизвестной породы, живущим в семействе Гринов через два дома от них. Сначала Эмили хотела было рассмеяться, а потом задумалась о том, что она и правда не видела Чарли пару дней и не слышала его лая. Когда молодая женщина осознала сей факт, она начала откровенно беспокоиться. На нее накатил странный страх, как будто накрыл черным покрывалом, и стало нечем дышать. Но дочери нельзя было показывать свое состояние, и потому Эмили собрала волю в кулак и улыбнулась Кейт: «Я уверена, что Чарли найдется. Пойдем ужинать, дорогая. Папа уже за столом».

Больше они к этому разговору не возвращались, и вот сегодня дети снова побежали смотреть на эту таинственную дверь. Эмили понимала умом, что такого быть не может, но где-то глубоко внутри нее сидел панический страх, что ее дочка зайдет когда-нибудь в эту дверь и пропадет за ней, как бедный Чарли. Нужно было срочно что-то предпринять. Но что? Она не могла запретить дочери гулять с друзьями, не могла не пустить ребячью компанию бродить туда, где им было интересно, но сидеть спокойно на одном месте она тоже не могла. Эмили вскочила и начала нервно мерить шагами веранду. Вчерашнее ощущение ужаса вернулось и начало терзать ее с новой силой. Нехорошо было пить спиртное, да еще днем, но Эмили, наплевав на свои собственные принципы, плеснула в стакан щедрую порцию виски и выпила его почти залпом. Сердце немного успокоилось и забилось в привычном ритме. Мысли обрели ясность, и голова стала соображать. «Для начала нужно сходить к Гринам и проверить дома ли собака. Конечно, сейчас там только кухарка, но можно придумать какой-нибудь убедительный повод. Ладно, придумаю по дороге», - решила Эмили. Однако выдумывать ничего не пришлось. Едва она отошла от своего дома, как увидела кухарку Гринов, идущую ей навстречу. Та звала собаку и оглядывалась по сторонам. Эмили сделала вид, что забыла что-то в доме и вернулась обратно. «Что же делать?» - стучала молоточками в мозгу единственная мысль. И тут она услышала голоса детей и среди них голосок Кейт. «Сегодня они рано. Что бы это значило?» - подумала Эмили, и тут же вспомнила, что дети собирались на день рождения рыжего кота Персика, питомца самой закадычной подружки Кейт – Анжелики. Отмечать день рождения Персика было традицией. Дети придумали эту забаву, когда им было по шесть лет, и с тех пор следовали ей неукоснительно. Они мнили себя оригиналами - смешные и трогательные малыши! Но сегодня Эмили готова была сама расцеловать противного Персика и подарить ему самый большой мешок корма.

«Как только Кейт и Себастьян заснут, я пойду туда сама и посмотрю на эту дверь», - решила Эмили. - Конечно, можно было бы рассказать об этом мужу, но Себастьян так занят на работе и было бы бессовестно вешать на него еще и эту проблему». Эмили уже почти удалось убедить себя в том, что вся эта история – глупость невероятная. Сославшись на обилие дел, молодая женщина отправила спать мужа и дочь, а сама, выждав полчаса, отправилась в соседний квартал.

Эмили напевала себе под нос детскую песенку и глупо хихикала сама над собой. Такое происходило с ней от страха. Первый подъезд многоквартирного дома №12/3, в котором, по словам Кейт, находилась таинственная дверь, был распахнут настежь. Свет внутри не горел. Эмили вошла, стараясь не слишком громко стучать каблуками. Вверх пошла пешком и между восьмым и девятым этажом увидела ту самую дверь. Ничего особенного в ней не было. Единственная странность – между другими этажами в этом месте были глухие стены. Приглядевшись, Эмили поняла, что дверь выглядит каким-то инородным телом. Она была большего размера, чем стандартные двери, а материал, из которого она была выполнена, не был похож ни на один известный ей ранее. Да, и на двери не было никакой ручки! Эмили постояла перед ней минуту-другую, борясь с дурнотой от знакомого уже прилива ужаса. Кое-как взяв себя в руки, она повернулась к лестнице, собираясь пойти назад, как вдруг услышала за спиной скрип и ощутила легкое дуновение ветерка. Эмили обернулась - дверь медленно открывалась. Молодая женщина хотела бежать, но ее ноги словно приросли к полу, а взгляд помимо воли уперся в пространство, которое медленно открывалось за дверью. Напряженно всматриваясь внутрь, она вдруг увидела там вечернюю старую мощеную улицу, кофейные столики перед маленьким ресторанчиком, раскачивающиеся фонари… Картина была такой мирной и до боли знакомой, что Эмили сама не заметила, как шагнула на эту улочку и присела за столик. Этот шаг отнял у нее последние силы. Не в силах двинуться с места, она мучительно вспоминала, где же видела это все раньше и вдруг поняла, что этот самый пейзаж висит в ее спальне над супружеской кроватью. Она оказалась внутри картины! Это открытие почему-то не испугало Эмили. Да и сердце стало биться ровнее! Все, что она чувствовала в этот момент – это лишь умиротворение и покой. Из кафе вышел официант и поставил перед ней чашку кофе. Женщина поблагодарила его улыбкой и с удовольствием выпила напиток. Мимо проходили люди, и никто не обращал не нее внимания…

Как будто издалека Эмили услышала песенку «С днем рождения тебя!» и открыла глаза. С удивлением поняла, что находится в собственной спальне, а напротив стоят Себастьян и Кейт с тортом в руках. Эмили почувствовала себя героиней пьесы абсурда – ведь сейчас лето, а день рождения у нее зимой. Почему муж и дочь поздравляют ее сегодня? Эмили прекрасно помнила предыдущий вечер – она отправилась смотреть на таинственную дверь, потом зашла внутрь и оказалась в кафе на тихой улочке… И тут Кейт сказала: «Сегодня в первый раз за всю зиму пошел снег. Это в честь твоего дня рождения, мамочка!». А потом был чай с тортом, подарки, гости… И Эмили не могла понять, куда же делись несколько месяцев ее жизни. Кейт больше не говорила про белую дверь, и Эмили ей об этом не напоминала. «Может быть, мне приснился всего лишь странный сон?» - думала она, глядя на картину над кроватью.

А к следующему лету Эмили неожиданно исчезла. Ее долго искали, но так и не нашли. Себастьян решил снять со стены картину, которая слишком напоминала ему о жене. Кейт, пряча картину в кладовку, заметила на ней фигуру женщины, сидящей за столиком. Раньше ее там не было. «Ну, вот я тебя и нашла, мамочка. Я ведь всегда знала, что ты там, - подумала девочка. - Наверное, нужно рассказать про дверь папе. Только в следующий раз вход откроется зимой. Надеюсь, что он мне поверит, и мы вместе будем ждать твоего возвращения. Потому что ты моя единственная мама и другой я не хочу».