Движение автомобилей на участке от Тимирязева до Свободы в Челябинске ограничено до 24 декабря

В Челябинске движение автотранспорта на участке от Тимирязева до Свободы ограничено до 24-го декабря включительно.

Об этом в понедельник, шестого декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, данное ограничение действует в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Цвиллинга. Движение электротранспорта закрыто до 12-го декабря (если бы подрядчик уложился в сроки, то трамваи в сторону железнодорожного вокзала начали бы ходить уже сегодня).

Напомним, движение трамваев по улице Цвиллинга было полностью закрыто в десять часов вечера 29-го октября - в рамках капитального ремонта проводится полная замена трамвайных путей на участке Цвиллинга от Тимирязева до Торговой.