В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга

Жителям и гостям Челябинска придется еще потерпеть: сроки ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга (это единственный путь к железнодорожному вокзалу для пассажиров электрического общественного транспорта) продлены с шестого до 12-го декабря.

Такую нерадостную новость сообщила сегодня, третьего декабря, пресс-служба городской администрации.

В мэрии напомнили также, что работы по замене трамвайных путей осуществляет подрядчик министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Все введённые ранее ограничения сохраняются. Движение трамваев закрыто», - сообщили в администрации южноуральской столицы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», движение трамваев по улице Цвиллинга было полностью закрыто в десять часов вечера 29-го октября – жители и гости областного центра, которым нужно на вокзал, испытывают неудобства уже больше месяца.

В рамках капитального ремонта проводится полная замена трамвайных путей на участке Цвиллинга от Тимирязева до Торговой.