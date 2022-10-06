Движение по расширяемой улице Бейвеля в Челябинске откроют примерно через год

В Челябинске активно расширяют улицу Бейвеля в микрорайоне «Парковый». Как сообщают городские власти, движение по ней, предположительно, откроют в конце 2023-го года – такие планы по срокам были озвучены вчера, пятого октября, когда ход работ на Бейвеля оценивала глава города Наталья Котова.

Напомним, в апреле 2022-го на данном объекте побывал глава региона Алексей Текслер, которому доложили, что участок Бейвеля от Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта расширят до шести полос: по три – в каждую сторону. Кроме того, губернатору сообщили, что здесь обустроят разделительную полосу – ширина зеленого газона составит десять метров.

Также на ремонтируемом участке улицы Бейвеля предусмотрено обустройство тротуаров и двухполосной велопешеходной дорожки шириной два с половиной метра.

Отметим, расширить данную дорогу власти решили по многочисленным просьбам челябинцев, жаловавшихся на отсутствие тротуаров и пробки. Решение вопроса о реконструкции улицы Бейвеля осложнялось тем, что изначально дорогу строили без проекта – впоследствии выяснилось, что многими примыкающими к ней участками владеют частные лица.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, в настоящее время ведется проектирование дорог в «Парковом» по улицам Мусы Джалиля, Маршала Чуйкова, Александра Шмакова, Хариса Юсупова и Краснопольскому проспекту. Построить данные объекты власти планируют в течение двух-трех лет.