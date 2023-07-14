Наталья Котова рассказала о строительстве важнейших дорог Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 14 июля, в своем телеграм-канале рассказала о строительстве трех важнейших для горожан дорог – по улицам Бейвеля, Агалакова и 2-й Эльтонской.

«На улице Бейвеля выполнена укладка верхнего слоя проезжей части, наносится разметка. Устанавливаем светофоры, обустраиваем тротуар и газоны. До конца июля, после запуска нового проезда, изменим здесь схему организации движения», - сообщила мэр.

Отметим, в 2023 году крупнейшую магистраль микрорайона «Парковый» строит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на участке от улицы Салавата Юлаева до Комсомольского проспекта «ДорстройГрупп» (работы по строительству дороги на Бейвеля были начаты в прошлом году).

Также Наталья Котова отметила, что по улице Агалакова (Ленинский район) уже открыто движение на участке от Гранитной до Бобруйской. В настоящее время подрядчик занимается переустройством сетей на пересечении с улицей Гагарина и в районе улицы 9 Мая. Работы будут завершены в текущем дорожно-строительном сезоне.

Напомним, реконструкция улицы Агалакова ведется в этом году на участке от Гагарина до Гранитной. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

На улице 2-я Эльтонская в Чурилово выполнены работы по укладке верхнего слоя асфальта, смонтировано наружное освещение, обустраиваются тротуары и газоны.

«На днях завершаем работы по установке светофоров на пересечении с улицей 3-й Эльтонской и будем открывать здесь движение», - отметила Наталья Котова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», строительство долгожданной дороги в Чурилово ведется на участке от улицы Трашутина до Первого озера в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (было начато в прошлом году).