Единственный в Челябинске детский травмпункт вернется в свое здание в конце 2023 года

Капитальный ремонт здания в Челябинске, где размещался единственный детский травмпункт города, будет завершен к концу 2023 года, сообщает минздрав региона.

Детское городское травматолого-ортопедическое отделение (детский травмпункт) располагалось в здании на проспекте Ленина, 38. Капремонта там не было с момента открытия (с 1998 года).

На проведение полной реконструкции были выделены средства из областного бюджета. В ноябре 2022 года начались ремонтные работы. «Подготовлен красивый дизайн-проект. Будет полностью обновлена техника, заменен рентген-аппарат и самое главное – там установят магнитно-резонансный томограф», - рассказывала министр здравоохранения области Агата Ткачева.

Изначально планировалось, что все ремонтные работы будут завершены в августе 2023 года.

В настоящий момент капитальный ремонт продолжается. В минздраве региона сообщили, что дата окончания исполнения контракта – 31 октября 2023 года.

«Но с учетом того, что в ходе ремонтных работ возникает необходимость в выполнении дополнительных работ, которые прорабатываются техническими решениями, а также увеличении сроков поставки материалов и оборудования в связи с введением специальных экономических мер существует риск увеличения сроков сдачи объекта», – пояснили агентству в министерстве.

По данным ведомства, с учетом получения санитарно-эпидемиологического заключения на установку оборудования детский травмпункт вернется в здание на проспекте Ленина в конце 2023 года.

В настоящий момент детей города принимают во временном травматологическом пункте, расположенном в городской больнице №9 на улице 5-й Электровозная в Ленинском районе.

С ноября 2022 года детское городское травматолого-ортопедическое отделение (детский травмпункт) временно разместилось на территории ГКБ №9, в педиатрическом корпусе №14. В нем в прошлом году завершилась масштабная реконструкция.

Эта больница была выбрана для передислокации травмпункта не случайно. Именно здесь много лет функционирует единственное городское травматолого-ортопедическое отделение для лечения детей в стационарных условиях под руководством. Это обеспечит преемственность в оказании медицинской помощи между амбулаторным и стационарным этапами.

ДЛЯ СПРАВКИ

Детское городское травматолого-ортопедическое отделение (детский травмпункт) было открыто в 1998 году, с 2017 года работает в составе ГКБ №2, с седьмого ноября 2022 года – в составе ГКБ №9.

Оказание неотложной помощи детям Челябинска, получившим травму опорно-двигательного аппарата, проводится в круглосуточном режиме.

Прием повторных пациентов с травмами осуществляется по предварительной записи у администратора травмпункта лично или по телефону: +7 (351) 256-39-25, с 8.00 до 16.00, а также самостоятельно через портал госуслуг.

Травмпункт располагается по адресу 5-я Электровозная, 5, корпус №14. Подъезд со стороны улицы 4-й Целинный переулок.

В минздраве пояснили, что дети в возрасте от 0 до 18 лет с травмами, в том числе с подозрением на черепно-мозговую травму, могут обращаться в приемные отделения ОТКЗ ГКБ №1, ГКБ №5, ГКБ №6, ГКБ №9, ОЗП ГКБ №8 и ОКБ №3.