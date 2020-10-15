Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, курирующий экономический блок в региональном правительстве, ушел на больничный с признаками вирусного заболевания. Чуть ранее заболел вице-губернатор, отвечающий за культуру и спорт, Вадим Евдокимов.

Информацию о больничном вице-губернаторов подтвердили в пресс-службе правительства.

В настоящий момент по Егору Ковальчуку нет ни подтверждения, ни опровержения коронавирусной инфекции. У Вадима Евдокимова ковид подтвержден, он проходит лечение.

В министерстве экономического развития, который курирует Егор Ковальчук, официально подтвержден коронавирус только у одного сотрудника.

«В настоящее время только один сотрудник министерства находится на больничном с подтвержденным диагнозом COVID-19», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства Александра Благинина. - На удалённый режим работы переведены 30% сотрудников.

«В Министерстве экономического развития Челябинской области все рабочие процессы идут в плановом порядке со строгим соблюдением норм противоэпидемической безопасности, - подчеркнула Александра Благинина. - Все совещания и иное личное взаимодействие также переведено на дистант».

Напомним, коронавирусная инфекция выявлена также у заместителя губернатора Анатолия Векшина, заместителя губернатора Вадима Евдокимова, министра спорта области Леонида Одера, его заместителя Александра Казакова, министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, министра финансов Андрея Пшеницына, у главы Магнитогорского городского округа Сергея Бердникова, главы Троицка Александра Виноградова, замруководителя Челябинского УФАС Станислава Копылова.