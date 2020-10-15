ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя

Общество
Сегодня, 12:07
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, курирующий экономический блок в региональном правительстве, ушел на больничный с признаками вирусного заболевания. Чуть ранее заболел вице-губернатор, отвечающий за культуру и спорт, Вадим Евдокимов.

Информацию о больничном вице-губернаторов подтвердили в пресс-службе правительства.

В настоящий момент по Егору Ковальчуку нет ни подтверждения, ни опровержения коронавирусной инфекции. У Вадима Евдокимова ковид подтвержден, он проходит лечение.

В министерстве экономического развития, который курирует Егор Ковальчук, официально подтвержден коронавирус только у одного сотрудника.

«В настоящее время только один сотрудник министерства находится на больничном с подтвержденным диагнозом COVID-19», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства Александра Благинина. - На удалённый режим работы переведены 30% сотрудников.

«В Министерстве экономического развития Челябинской области все рабочие процессы идут в плановом порядке со строгим соблюдением норм противоэпидемической безопасности, - подчеркнула Александра Благинина. - Все совещания и иное личное взаимодействие также переведено на дистант».

Напомним, коронавирусная инфекция выявлена также у заместителя губернатора Анатолия Векшина, заместителя губернатора Вадима Евдокимова, министра спорта области Леонида Одера, его заместителя Александра Казакова, министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, министра финансов Андрея Пшеницына, у главы Магнитогорского городского округа Сергея Бердникова, главы Троицка Александра Виноградова, замруководителя Челябинского УФАС Станислава Копылова.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 12:19
Матвиенко заявила о планах законодательно закрепить понятия “масочный режим” и “самоизоляция”
Общество
Сегодня, 12:10
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида
Федерация
Сегодня, 11:44
Россиян призвали к безналу в пандемию
Общество
Вчера, 16:48
Более 900 человек подписали петицию против перепрофилирования роддома Златоуста под ковидный госпиталь
Сегодня, 10:32
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение
Сегодня, 10:28
Южноуральские экоактивисты запустили challenge «Почему я ношу маску!»
Сегодня, 09:34
В Челябинске ограничат движение на десяти улицах в связи с дорожными работами
Сегодня, 09:16
Каждый десятый работодатель требует знание иностранного языка
Вчера, 20:04
В Челябинске актуализировали телефоны неотложки
Вчера, 17:05
Анонсы событий и мероприятий на 15 октября
Вчера, 16:48
Более 900 человек подписали петицию против перепрофилирования роддома Златоуста под ковидный госпиталь
Вчера, 16:25
Изучение микроблога Трампа принесло студентке ЧелГУ стипендию Оксфордского фонда
Вчера, 16:07
В Центральном районе Челябинска бесплатно раздают Wi-Fi и готовятся посадить тюльпаны
Вчера, 15:29
В Челябинске в ТРК «Гагарин парк» открыли пункт вакцинации
Общество
Вчера, 11:35
Мнение жителей не услышали
Вопрос об открытии двустороннего движения на улицах Советской и Пушкина в Челябинске остался открытым
Среда обитания
Вчера, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 12:30
Происшествия
Челябинец в женской одежде спаливший авто сестры, остался на свободе
Сегодня, 12:21
Общество
В Челябинске продлено ограничение движения на Свердловском проспекте
Сегодня, 12:19
Федерация
Матвиенко заявила о планах законодательно закрепить понятия “масочный режим” и “самоизоляция”
Сегодня, 12:11
Общество
После вмешательства прокуратуры у жителей дома в Челябинске появилось отопление
Сегодня, 11:44
Федерация
Россиян призвали к безналу в пандемию
Материалы рубрики
Сегодня, 12:21
Общество
В Челябинске продлено ограничение движения на Свердловском проспекте
Сегодня, 12:11
Общество
После вмешательства прокуратуры у жителей дома в Челябинске появилось отопление
Сегодня, 11:29
Общество
«Ростелеком» и граффитисты подарили Челябинску творение Микеланджело в новом прочтении
Сегодня, 10:44
Общество
«Челябинскгоргаз» ввел в эксплуатацию новый газопровод
Сегодня, 10:32
Общество
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение
Теги
Вадим Евдокимов
Егор Ковальчук
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика