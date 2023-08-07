Физико-математическая школа ЮУрГУ ведет усиленную подготовку школьников

Первого августа для учеников 5-11 классов школ Челябинска и Челябинской области стартовал набор в физико-математическую школу Южно-Уральского государственного университета.

Каждый ученик, для кого высокий уровень знаний и возможность набрать максимальное количество баллов по предметам ЕГЭ и ОГЭ - в приоритете, может воспользоваться услугами физико-математической школы.

Подготовку учеников ФМШ, осуществляют преподаватели из числа профессорско-преподавательского состава ЮУрГУ, имеющие многолетний опыт работы, дающий стабильно высокие результаты освоения учебного материала.

С перечнем предметов, количеством часов обучения и стоимостью подготовительных курсов можно ознакомиться на сайте вуза. Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 267-98-35.

Желающие оформить договор на оказание образовательных услуг в физико-математической школе ЮУрГУ могут сделать это при личном посещении деканата ФМШ на проспекте Ленина, 76 (аудитория 221А) в будние дни - с 09.00 до 16.30 (при себе необходимо иметь паспорт родителя, паспорт ученика, одно фото школьника размером три на четыре). Кроме того, оформить договор можно дистанционно - здесь.

СПРАВКА

Южно-Уральский государственный университет – это университет трансформаций, где ведутся исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе «Приоритет 2030».