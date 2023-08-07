07.08.2023
Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию
07.08.2023
Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов
07.08.2023
Физико-математическая школа ЮУрГУ ведет усиленную подготовку школьников
07.08.2023
ММК усилил контроль за безопасностью с помощью искусственного интеллекта
07.08.2023
Школьники с будущего учебного года будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины»
07.08.2023
Жители Чебаркуля пожаловались общественникам на погибшие деревья по улице Советской
Физико-математическая школа ЮУрГУ ведет усиленную подготовку школьников
01.08.2023
ЮУрГУ приглашает к обучению в Многопрофильном колледже ИСТиС
28.07.2023
Ноу-хау ЮУрГУ: «Войти в сеть! Суд идёт!»
27.07.2023
Технологии будущего: дома будут строить роботы
25.07.2023
Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023