Где челябинцы могут бесплатно сдать тест на ковид

В Челябинске продолжают работу бесплатные пункты для проведения бесплатных ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию СOVID-19.

Как сообщает минздрав области, пункт забора мазков для ПЦР-диагностики COVID-19 открыт на базе поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3. Он расположен по адресу: пр. Победы, 376В, вход со двора здания поликлиники. Анализ можно сдать ежедневно с 10 до 15 часов.

Кроме того, мобильный пункт для ПЦР-исследований на ковид действует на базе первой городской клинической больницы Челябинска (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной). Там тест можно будет также сдать бесплатно в любой рабочий день (с понедельника по пятницу) с 10 до 15 часов.

«Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. Это, к примеру, южноуральцы, кто находился в контакте с больным COVID-19 либо кому необходим тест для поездки», - уточнили в минздраве. С собой пациентам необходимо взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Жителям с первыми признаками заболевания рекомендовано оставаться дома и вызывать врача.