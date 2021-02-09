На этой неделе в Челябинскую область поступит еще 27 тысяч доз вакцины от ковида

В Челябинской области число привитых от ковида за неделю выросло в два раза

Гехт: Грипп не пришел и надеюсь, что не придет

В Челябинской области пока не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости гриппом. При этом отмечается рост числа заболевших острой респираторной вирусной инфекцией среди школьников.

На сегодня в некоторых регионах России уже зафиксированы случаи гриппа, но на Южный Урал он пока не пришел. «Грипп не пришел, к счастью, и надеюсь, что не придет, - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге девятого февраля. – Может это будет аномальный год в части отсутствия гриппа в нем, это было бы очень хорошо».

Заболеваемость ОРВИ среди школьников в области растет. «По ОРВИ мы чуть подрастаем, наверное, смена температур сказалась, и сам сезон заболеваемости есть», - отметила Ирина Гехт.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на девятое февраля на карантин по ОРВИ закрыты 110 класса из 58 школ области (накануне – 103 класса из 55 школ, неделю назад на карантине было 58 классов). Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

«Дошколята в этом году показывают очень хорошие показатели с точки зрения нижних порогов заболеваемости по ОРВИ и ковиду», - уточнила Ирина Альфредовна.

На карантин по ОРВИ закрыта одна группа в детском саду Нязепетровского района. На изоляции как контактные с больным COVID-19 находятся 10 групп в детских садах - восемь групп из дошкольных учреждений в Челябинске, по одной группе в детсадах Коркино и в Увельском районе.

«Если говорить о сотрудниках, то тоже чуть подросли (если говорить об ОРВИ), но не критично. Мы всё равно еще не достигли эпидпорога, видимо, за счет дошколят, потому что есть некое превышение среди лиц трудоспособного возраста», - отметила первый замглавы региона.

На сегодня 1094 педагога школ находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+, накануне - 1086 учителей. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.