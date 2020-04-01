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Генпрокуратура потребовала провести проверку по факту взрыва бытового газа доме Магнитогорска

Общество
Сегодня, 10:28
Автор: 
Инна Шемаева

Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Челябинской области проверить информацию о деталях произошедшего 26 марта 2020 года взрыва газа в многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате которого два человека погибли.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте генеральной прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий особое внимание прокуроры уделят вопросам соблюдения законодательства при эксплуатации расположенного в многоквартирном доме внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", взрыв в пятиэтажном доме Магнитогорска по улице Доменщиков, дом 19 произошел 26 марта. Жильцы двух подъездов были эвакуированы. На месте ЧП были обнаружены двое погибших. Еще один мужчина и полуторагодовалый ребенок были госпитализированы. У малыша практически 100 процентов ожогов тела.

Следственными органами СКР по Челябинской области задержан местный житель, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Именно он принес в квартиру газовый баллон.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Генеральная прокуратура России
Магнитогорск
взрыв газа
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