Гидроудар по водоводу в Коркино - водоснабжение вновь пришлось приостановить

В Коркинском муниципальном районе после устранения аварии на центральном водоводе и начала заполнения трубы, произошли новые порывы. Водоснабжение вновь пришлось приостановить.

Напомним, 19 мая около 17 часов упавший автокран повредил водовод. Было отключено водоснабжение Коркино и поселка Роза. К 12 часов 20 мая восстановительные работы были завершены и началось наполнение резервуаров водонапорной башни.

По информации СП «Водоканал Коркино», после запуска центрального водовода в результате гидроудара произошли порывы трубы на участке от улицы Мостовой (где произошел вчерашний инцидент) до улицы Пушкина.

Было выявлено шесть утечек на водоводе в том же районе. Резервуары водонапорной башни не успели наполниться, водоснабжения пришлось приостановить.

«Задействовано максимальное количество техники, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу воды населению. Четыре утечки, по состоянию на 20 часов, уже устранены», - пояснили в администрации района.

На остальных участках порыва продолжают работать аварийные бригады. Перекрыта задвижка возле «Ромкора», идущая на водонапорную башню, уточнили в администрации города.

В микрорайонах кирзавода, Тимофеевки и пищевого техникума водоснабжение восстановлено.

Продолжается подвоз питьевой воды населению тремя цистернами. Параллельно ведется работа по обеспечению питьевой водой социально-значимых объектов (детские сады, школы, больницы и др.) и социальных незащищенных категорий граждан на территории Коркинского района.

Фото: администрация Коркинского района