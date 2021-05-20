21.05.2021
В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
20.05.2021
Полицейский из Магнитогорска, задержанный ФСБ, остался на свободе
20.05.2021
Южноуральцев приглашают на грандиозный фестиваль эндуро-гонок
20.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 мая
20.05.2021
Жительница Уйского района получила 13 лет за убийство годовалого сына
20.05.2021
Преданность друг другу и семейным традициям: в Челябинске чествовали семьи года
Гидроудар по водоводу в Коркино - водоснабжение вновь пришлось приостановить
09.05.2021
В питьевом источнике в Шумаках сохраняется повышенное содержание ртути
07.05.2021
В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
03.02.2020
В Коркинском районе список закрытых на карантин школ вырос до восьми
16.02.2017
Прокуратура и Роспотребнадзор проверят детсад №26 поселка Роза, где замерзают дети
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021