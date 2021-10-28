Глава Челябинска Наталья Котова оценила новый сквер Ленинского района

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 28-го октября, прогулялась по новому скверу Ленинского района возле бывшего дворца культуры ЧЗМК, оценив результаты его благоустройства. Компания мэру составил районный глава Александр Орёл.

Во время прогулки градоначальница также посмотрела, как ведется ремонт здания театра современного танца, который в настоящее время размещается в бывшем ДК. О своем визите в сквер Наталья Котова рассказала на своей официальной странице в Инстаграм.

«Подходят к концу работы на улице Новороссийской, возле завода металлоконструкций. Здесь практически готов новый сквер, в нем уже можно гулять. За лето и осень в сквере обустроена тропиночная сеть, установлены скамейки, урны и детские игровые элементы. Высажено 23 дерева, более ста кустарников и цветников из многолетних трав», - написала Наталья Котова.

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Что касается здания челябинского театра современного танца, то здесь подходит к концу ремонт кровли и фасада.

«Следующим этапом планируем благоустроить площадь перед театром», - отметила мэр.

Подписчики главы города уже вовсю комментируют данный пост, радуются за родной район и мечтают о том, чтобы таких уютных мест в Челябинске появлялась как можно больше.

«Классно выглядит», «Очень здорово всё сделали, цвета приятные! Загляденье. Спасибо вам!» - пишут радостные горожане.

Правда, как всегда, не обходится и без критики. Так, один из подписчиков задался вопросом, почему в новом сквере сразу не сделали освещение. Горожанин предполагает, что через год-два земля здесь будет перекопана, благоустройство – нарушено ради прокладки коммуникаций.

Однако положительная реакция все же преобладает.

«Спасибо вашей команде за труд. Приятно, когда, выглянув в окно, видишь обустроенный двор. Радует глаз, отдыхает душа, и спокойно на душе о том, что есть забота о людях, с которыми живёшь рядом. Вы на своем месте, спасибо!» - вот так реагируют челябинцы на появление нового общественного пространства, не забывая обозначать и другие проблемы, существующие в столице Южного Урала.

Напомним, благоустройство сквера будет проводиться в два этапа. Первый стартовал в начале августа текущего года. Территорию рядом с бывшим дворцом ЧЗМК выбрали сами жители Ленинского района.

Общая стоимость работ превышает 30 миллионов рублей. Значительная часть средств получена в рамках программы «Инициативное бюджетирование», остальная сумма направлена из бюджета Ленинского района.