Главный герой – человек: в Челябинске стартует городской фотоконкурс

В Челябинске первого мая стартует очередной городской фотоконкурс, участие в котором могут принять - совершенно бесплатно - как профессионалы, так и любители.

Работы, победившие в конкурсе под названием «Мы – Челябинцы», будут размещены на стенде открытой выставки, что позволит горожанам по достоинству оценить красоту своей малой родины и его жителей.

Руководитель оргкомитета конкурса Дарья Добровольская убеждена, что столица Южного Урала - уникальное место, которым можно и нужно гордиться. Она напомнила, что в прошлом году участники конкурса «Мой любимый Челябинск-2020» прислали свыше двухсот фотографий его прекраснейших мест: памятников, парков, зданий, показав Челябинск во всем его великолепии.

По ее словам, именно приятно удивившая активность челябинцев вдохновила на создание нового фотоконкурса, главным героем которого будет человек (и братья его меньшие).

В городском фотоконкурсе «Мы – Челябинцы 2021» семь номинаций:

- «Челябинск – город трудовой доблести» (принимаются фотографии жителей города на рабочем месте, в том числе селфи);

- «Челябинск – город спорта и здоровья» (принимаются фотографии жителей города во время занятий спортом и оздоравливающими практиками, в том числе селфи);

- «Челябинск – город творчества и культуры» (принимаются фотографии жителей города во время занятий творчеством и посещения культурных мест города, в том числе селфи);

- «Дети Челябинска» (принимаются фотографии жителей города в возрасте от 0 до 10 лет, в том числе селфи);

- «Молодежь Челябинска» (принимаются фотографии жителей города в возрасте от 10 до 30 лет, в том числе селфи).

- «Мудрость Челябинска» (принимаются фотографии жителей города в возрасте от 65 лет, в том числе селфи).

- «Зверята Челябинска» (принимаются фотографии птиц, млекопитающих, рыб, земноводных и других представителей животного мира, проживающих на территории города).

Городской фотоконкурс «Мы - Челябинцы» будет проходить сразу в двух социальных сетях: Инстаграм и в ВКонтакте.

Официальный хештег конкурса: #МыЧелябинцы.

Фотографии принимаются на почту: chefoto2021@gmail.com.

Конкурс продлится до 31-го июля (фотографии принимаются с первого мая по 30-е июня).

Победители будут определены экспертным советом и народным голосованием в аккаунтах конкурса. Все победители получат дипломы и памятные призы в конце июля 2021-го года на открытии выставочного стенда победивших в фотоконкурсе работ. Выставка будет открыта для всех желающих в течение месяца - до конца августа.

Организаторы (ЧРОО «Молодежный центр») обещают участникам получение моря позитивной энергии, а наблюдателям - возможность разделить с ними радость от прикосновения к прекрасному.

Конкурс проводится при поддержке администрации города и Общественной палаты Центрального района Челябинска.