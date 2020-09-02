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В Челябинске наградили фотографов, воспевших красоту родного города

Фото: 
Константин Лопин
Культура
Сегодня, 17:28
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске наградили фотографов, воспевших красоту родного города. Вместе с кубками и дипломами победители получили в подарок изделия из уральских камней.

Авторов самых ярких и оригинальных снимков, представленных на городском конкурсе "Мой любимый Челябинск-2020", наградили организаторы события: руководитель Молодежного центра Дарья Добровольская и директор Камерного театра, председатель Общественной палаты Центрального района Илья Коломейский.

Такой фотоконкурс состоялся в столице Южного Урала впервые. По словам Дарьи Добровольской, активность челябинцев и большое число прекрасных работ приятно удивила. 

Напомним, конкурс проходил при поддержке городской администрации и Общественной палаты Центрального района Челябинска в течение двух летних месяцев одновременно в двух социальных сетях: Инстаграм и ВКонтакте. Каждую неделю в данных аккаунтах проводились и викторины с призами. 

В общей сложности жители областного центра прислали на конкурс свыше двухсот фоторабот. Лучшие из них были определены экспертным советом, в состав которого вошли профессиональные фотографы, имеющие серьезные достижения (Анжела Шефер, Игорь Шутов, Марат Муллыев), и народным голосованием в аккаунтах конкурса. 

В номинации "Дыхание истории" первое и третье места завоевал Семен Аксенов, второе место у Ольги Суриной.

Лучше всего раскрыли образ "душевного места" Сергей Станин (первое место), Евгений Карепин (второе) и Александр Лапушкин (третье).

В номинации "Я - челябинец" победителями стали Александра Резанова, Ирина Кононова и Анастасия Макарова, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

По мнению подписчиков аккаунта фотоконкурса в ВКонтакте, самая яркая фотография получилась у Ренаты Габдрахмановой. Высоко оценили горожане и работы Ольги Суриной и Юлии Балакиной (у челябинок второе и третье места).

Подписчики конкурса в Инстаграм выбрали других авторов, отдав первое место Ольге Сырейщиковой, второе - Константину Лопину, третье - Полине Просяник.

Абсолютным чемпионом викторин (победа в восьми из них) признана Анастасия Пельменёва. Первые места у Сергея Койнова и Анны Салафутдиновой, второе - у Вероники Нуждовой и Ольги Сырейщиковой, третье - у Ренаты Габдрахмановой и Антонины Уховой.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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