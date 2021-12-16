Главврач ЧОДКБ: Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой

Дети Челябинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут пройти реабилитацию. В ближайшее время специалисты Центра здоровья поликлиники Челябинской областной детской клинической больницы займутся диспансеризацией юных пациентов.

Об этом сообщается на официальной странице ЧОДКБ ВКонтакте,.

Проект будет реализован совместно с Южно-Уральским государственным медицинским университетом, который занимается изучением ковида и постковидных состояний.

В больнице формируют реестр детей Челябинской области, которые перенесли ковид. Ведущие специалисты центра будут проводить первичное обследование. Врачи оценят состояние ребенка, его толерантность к физической нагрузке и когнитивные возможности. В случае наличия показаний ребенок будет направлен в отделение реабилитации ЧОДКБ, где пройдет индивидуальную лечебно-восстановительную программу.

«Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой. Зачастую при спокойной "водной глади" – отсутствии симптомов, мы наблюдаем тяжелейшие поражения, которые произошли "в толще воды" – в различных органах ребенка. Стоит отметить, что зачастую последствия ковида начинают проявляться лишь спустя несколько месяцев после заболевания», – подчеркнула главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

В ЧОДКБ отмечают, COVID-19 – это вирус, который может поражать множество систем организма. Зачастую у пациентов наблюдаются сбои в работе сердечно-сосудистой системы, печени, почек, мозговой деятельности и других органов. Необходимость постоянного наблюдения за детьми после ковида отметила и председатель исполнительного комитета Союза Педиатров России, доктор медицинских наук, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

«Пандемия страшна для детей не смертностью, а нарастанием бремени болезни. Все дети, перенесшие COVID-19, безусловно, даже в легкой и бессимптомной формах, нуждаются в реабилитации, для чего им нужна углубленная диспансеризация и межведомственное взаимодействие», – подчеркивает Лейла Сеймуровна.