16.12.2021
В новогодние праздники на сцене Молодежного театра оживут предания уральских мастеров
16.12.2021
За сутки заболело ковидом 610 южноуральцев, выздоровело 712, умерло 28
16.12.2021
Из-за халатности районных властей жители села Фершампенуаз остались без газа
16.12.2021
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
16.12.2021
В Челябинске на проезжей части по Университетской набережной образовался каток
16.12.2021
В копейском Старокамышинске на пожаре в жилом доме погибли три человека
Главврач ЧОДКБ: Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой
16.12.2021
За сутки заболело ковидом 610 южноуральцев, выздоровело 712, умерло 28
15.12.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов
15.12.2021
За сутки заболело ковидом 612 южноуральцев, выздоровело 739, умерло 30
14.12.2021
До конца 2021 года выпустят в гражданский оборот порядка 150 тысяч доз вакцины для подростков
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве Копейска
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021