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Реорганизация больниц и поликлиник
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20.01.2023 11:24

Главврач: Филиалы Троицкой областной больницы не будут реорганизовывать

Исполняющий обязанности главного врача областной больницы Троицка (Челябинская область) Алексей Панасенко официально опроверг информацию о реорганизации филиалов в лечебном учреждении.

Накануне в социальных сетях появилась информация о планируемом закрытии некоторых филиалов Троицкой областной больницы. «…руководством Троицкой больницы принято решение о реорганизации детской поликлиники в п. ГРЭС под кабинет неотложной медицинской помощи. То есть простыми словами хотят закрыть детскую поликлинику», - написала Галина Дубровина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По ее словам, иногда на приём к врачу можно попасть только через несколько дней. В детской поликлинике Троицка сложилась аналогичная ситуация. «И теперь ситуация, как Вы понимаете, только усугубится. А детям с нашего посёлка будет практически невозможно попасть на приём», - переживает мама троих детей.

«Информация о реорганизации филиалов детской поликлиники в поселках ГРЭС и Гончарка, расположенных по адресам: ул. Крупской, д.3 и ул. Деповская, д. 1, в кабинеты неотложной медицинской помощи не соответствует действительности. Прием и обслуживание детей на дому ведутся в штатном режиме», - заверил и.о. главврача Троицкой областной больницы Алексей Панасенко.

По его словам, корреспондент газеты неверно интерпретировал полученную информацию и не согласовал ее с руководством больницы перед публикацией, чем ввел в заблуждение жителей Троицкого городского округа.

В настоящий момент к поликлинике поселка ГРЭС прикреплены 3,2 тысячи детей, поселка Гончарка – две тысячи детей. По всем возникающим вопросам можно обратиться в приемную главного врача по номеру телефона: 8 (3516) 32-60-47.

Автор: Любовь Юрина
Троицкая областная больница
Реорганизация больниц и поликлиник
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17.01.2023 11:45

Нетрезвым людям запретили выгуливать собак в Челябинской области

17.01.2023 11:28

Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО