Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут работать в РФ без патента

Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут работать в РФ без оформления патента.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России уточнив, что документы граждан ДНР и ЛНР, в том числе водительские права и свидетельства о регистрации авто, будут признаны по всей России.

Также МВД России отменяет все плановые проверки малого и среднего бизнеса, кроме тех, что касаются вопросов безопасности.

Напомним, ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что в Челябинской области, как и во всех регионах страны, Почта России запустила программу трудоустройства беженцев. По ней можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также на другие вакансии, которые открыты в конкретном субъекте РФ. Для оформления понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости в зависимости от пожеланий кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Напомним, Челябинская область одной из первой среди субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. В начале марта более 30 человек, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, самостоятельно прибыли в Челябинскую область.

В регионе открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев. Беженцы могут позвонить в любое время суток по номеру круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.