В Челябинской области открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

В Челябинской области открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Беженцы могут позвонить в любое время суток по номеру круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.

По телефону «горячей линии» принимаются звонки от вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Все обращения направляются в органы власти и местного самоуправления для отработки по компетенции.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер на областном совещании с членами регионального правительства и главами муниципальных образований во вторник, 22 февраля, дал поручения в связи с осложнившейся ситуацией в Донбассе.

Регион подготовил пункты временного размещения для беженцев и готов их принять. Встреча людей и транспорт для беженцев будут организованы централизованно.

На вокзалах и в аэропортах Челябинска и Магнитогорска необходимо организовать информирование для тех, кто будет добираться до Челябинской области самостоятельно.