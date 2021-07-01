Губернатор пообщался с челябинкой, дозвонившейся Владимиру Путину

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично позвонил жительнице Челябинска Наталье Скарыниной, обращение которой было зачитано президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии».

Напомним, Наталья Скарынина написала на «прямую линию» главе государства: «Повлияйте на ситуацию с общественным транспортом в нашем городе. Метро – долгострой времён СССР. Сколько лет ничего не делают, одни обещания. Мы ведь не село, а город-миллионник».

Это обращение было выбрано из двух миллионов поступивших президенту вопросов (всего глава государства за три с половиной часа прямого общения с россиянами ответил на 70 вопросов).

Владимир Путин рассказал челябинке, что он в курсе проблемы и по его поручению в город ездил вице-премьер Марат Хуснуллин. В Челябинске будет реализован проект метротрамвая. Средства на эти цели уже предусмотрены, осталось начать работы.

После «прямой линии» некоторые СМИ написали, что на самом деле вопрос жительницы Челябинска был гораздо шире и касался в целом общественного транспорта, и, в частности, маршруток, но ведущие вопрос урезали.

Губернатор Алексей Текслер, узнав об этом, решил лично пообщаться с Натальей Скарыниной и просить, какие проблемы ее волнуют.

«Губернатор прочитал статью и позвонил Наталье Скорыниной, чтобы ответить на её вопросы, рассказать о той работе, которая ведется в транспортной сфере Челябинска» - подтвердил факт телефонного звонка пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь и добавил. - Это абсолютно в стиле губернатора – Алексей Текслер любит получать информацию из первых уст, непосредственно от жителей региона».

Разговор состоялся 30 июня (после «прямой линии»). «По результатам разговора губернатор дал ряд поручений по обозначенной теме», - уточнил Сергей Зюсь.