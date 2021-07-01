01.07.2021
Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО
01.07.2021
«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска
01.07.2021
Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры
01.07.2021
Прокуратура открыла «горячую» линию по вопросам отдыха детей в лагерях
01.07.2021
Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей
01.07.2021
Житель Карабаша облил сожительницу бензином и поджег
Губернатор пообщался с челябинкой, дозвонившейся Владимиру Путину
30.06.2021
В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование
30.06.2021
Путин рекомендовал губернаторам проводить свои «прямые лини»
30.06.2021
Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка
28.06.2021
Алексей Текслер нашел вариант решения проблемы с водой в Локомотивном
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021