Путин – о метротраме в Челябинске: Деньги на него есть, осталось запустить работу

Более 40 миллиардов рублей будет направлено на реализацию в Челябинске проекта метротрамвая - метрополитена с интеграцией в существующую трамвайную сеть. Необходимые финансовые ресурсы уже предусмотрены в федеральном бюджете.

Сегодня, 30 июня, в ходе «прямой линии с Владимиром Путиным» жительница Челябинска попросила президента повлиять на ситуацию с общественным транспортом в городе, в частности, с метрополитеном, который строится с времен СССР -.

Глава государства отметил, что ему известно о проблемах общественного транспорта в Челябинске.

«Эта тема известная, действительно долгострой, доставшийся нам с советских времен. Это не единственный город такого масштаба, который столкнулся с такой проблемой», - отметил президент. Аналогичная проблема существует и в Красноярске.

По поручению Владимира Путина в Челябинск приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, чтобы на месте оценить масштаб проблем и наметить пути их решения. «Мы нашли хорошее решение, как использовать часть метролиний для развития трамвая», - доложил Владимиру Путину вице-премьер после поездки.

Предложено интегрировать метро в действующую трамвайную сеть города. «Это должна быть такая гибридная транспортная связь: и метро, и трамвайное сообщение там, где удобнее. По центру метро, потом с выходом наверх», - рассказал Владимир Путин.

На реализацию проекта понадобится более 40 миллиардов рублей, уточнил глава государства.

«Деньги у нас на это есть. И не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы», - заверил президент. Предусмотрено направить в общей сложности 500 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в регионах.

«Объем понятен, ресурсы есть, надо только запустить эту работу», - подытожил Владимир Путин.

Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить уже в 2024 году. В мае 2021 года губернатор Алексей Текслер поделился подробностями проекта.

ФОТО: пресс-служба Кремля