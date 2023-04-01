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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второму смешанному авиационному полку ордена Суворова, который дислоцируется в Шаголе (Челябински
01.04.2023

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31.03.2023

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01.04.2023 13:05
Фото: Валерий Иванов

Хотите – верьте…

Это произошло лет двадцать назад первого апреля. В тот день погода была поистине летней, но гроза, перепутав начало мая с началом апреля, вдруг решила освежить все вокруг с самого раннего утра.

Евгения Николаевна зимой на распродаже купила три зонтика – себе и двум дочкам и радовалась, что он, этот новенький защитник от дождя, непременно спасет ее от промокания. Она торопилась на работу - в свой любимый техникум. Выскочила из подъезда, по привычке оглянулась и подняла голову на прибитую над дверью табличку с надписью «…херская «Волшебница». Да, все стабильно, отметила про себя преподаватель русского языка и литературы. Эта надпись на доме «радует» глаз уже с полгода. Почему-то буквы отвалились именно в таком порядке, чтобы осталось вот это двусмысленное название.

А зафиксировав незыблемость комбинации букв, Евгения Николаевна, естественно, раскрыла зонтик. Но сразу что-то пошло не так. Может, слишком резко нажала она на деталь, отвечающую за начальный этап! В итоге крыша над головой педагогини не образовалась, и ливень тут же промочил ее до нитки. Предполагаемая защита от дождевого потока, описав красивый полукруг, благополучно приземлилась в самую большую лужу во дворе. Уф!  В руках у Евгении Николаевны осталась только палочка - держалочка, с ней она молниеносно ретировалась под козырек …херской «Волшебницы». Благо, у плаща был капюшон. Набросив его на мокрую голову, 45-летняя женщина бросилась к луже вызволять главную составляющую своего зонта, а после попыталась соединить ее с ручкой. Вроде бы получилось, но место их «стыковки» пришлось держать рукой. Тут случилась новая напасть. Вдруг с ума сошел ветер и задул так, что зонт начал трепыхаться и складываться. Евгения Николаевна почти бежала на автобусную остановку, выставив вперед, как щит, свой новый зонтик, потому что держать это «нечто» над головой было бессмысленно.

Наконец-то ее «настигла» удача! Весь народ уже на чем-то уехал, а педагога поджидало такси.  Как это было кстати! Мокрая, несчастная, с искореженным зонтиком в руках, она все-таки каким-то образом ухитрилась втиснуться в машину на заднее сиденье.

… Ага, надо расплатиться с водителем. Евгения Николаевна кое-как выудила из кармана приготовленную денежку и протянула водителю. Но рука повисла в воздухе вместе с «оплатой» за проезд. Пришлось немного привстать… И тут же упасть на сиденье с одной мыслью: «Как он сел за руль? Ему же лет сто!»  Маленький и щупленький водитель был в тюбетейке, из- под которой выбивались реденькие седые пряди…  Как же он, такой старенький, рулит?!! Перегнувшись вперед, Евгения Николаевна с ужасом обнаружила полное отсутствие руля. Что за чертовщина! Как вообще осуществляется движение? За окном дождь, в салоне темно, в руках нечто, которое совсем недавно было зонтом… «Девушка, да давайте уже деньги, что вы их держите? – услышала Евгения Николаевна, как ей показалось, голос бога с небес и увидела протянутую пятерню соседа аксакала. Тут все и прояснилось! Села-то она, оказывается, в иномарку с правосторонним управлением.

 …Первоапрельский день прошел просто замечательно! Евгении Николаевне удалось обмануть целую группу студентов, стоящую в коридоре. Тогда еще не было мобильников, поэтому ребята общались, как говорится, вживую. Шутка педагога была очень банальной. «Где это вы все так перепачкались? У вас у всех спины совершенно белые!» - обратилась она к щебечущим юношам и девушкам.  После этих слов кто-то сам стал себя отряхивать, кто-то поворачивался к друзьям… На лицах студентов было написано полное недоумение, видно, они эту шутку не знали! А она подливала масло в огонь, серьезно повторяя сказку про белые спины!

…Как хорошо дома! Евгения Николаевна переоделась, перекусила, включила компьютер: надо новости почитать и к урокам подготовиться. Незаметно прошло время, а в шесть вечера позвонили в дверь. На пороге стояла  старшая дочка Варвара.

- Как хорошо, что ты зашла! – радостно поприветствовала ее мама-педагог. - Сейчас я тебя покормлю и чайку попьем!

Но дочери было не до еды, ее переполняли эмоции:

- Я сейчас не могу о еде думать! Я должна тебе сначала все рассказать, - и Варя вдруг затряслась в беззвучном смехе.

А все началось с зонтика, того самого, новенького, подаренного мамой. До работы (а дочь Евгении Николаевны трудилась в серьезной немецкой фирме) Варвара Сергеевна приехала на своем авто, промокнуть не успела. А потом ей нужно было попасть на склад, куда она и отправилась в туфлях на высоком каблуке (что строго запрещено определенными нормами). Поскольку дождь еще лил, Варя раскрыла зонт. Но производство-то приобретенных на распродаже зонтиков, как оказалось, было одним – китайским, потому и повторил он финт маминого! Верх, поднявшись в воздух, улетел, а Варвара Сергеевна, потянувшись за ним, вдруг приняла «позу огородника». Руки и ноги ее расставились по ширине плеч и оказались в грязевой жиже, но при этом девушка успела провернуть головой во все стороны. Удача! Этого ее позора никто не видел! А дальше… Она только успела выйти из огороднической позы и принять позу человека прямостоящего, как налетел порыв ветра, с молниеносной быстротой поставивший ее лакированные волосы дыбом. Понятно, что на склад сотрудница транспортного отдела влетела с торчащими в разные стороны мокрыми волосами, в пятнистой от дождевых струй и капель униформе да еще и на каблуках. Варвара совершенно забыла, что с рабочим визитом фирму должны были посетить важные немецкие гости, то бишь, непосредственное руководство их фирмы. Увидев на складе группу прилично одетых мужчин во главе со своим директором, а самое главное, услышав чужую речь, дочь Евгении Николаевны замерла от ужаса.  Взгляды всего   мужского общества сфокусировались на ней, а Варвара, понимая, что нужно поздороваться, звонко выкрикнула:

- Хенде хох, камрады! - после небольшой паузы, понимая, что поздоровалась явно неправильно, добавила: «Их бин больной!» (эта цитата из какого-то фильма сама слетела с языка!) – и чуть не свалилась в обморок. Видно, в крови у нас, русских, засела эта бессмертная фраза времен войны с проклятыми фашистами. Вот где аукнулось! Слава богу, что других немецких слов дочь Евгении Николаевны, в школе и в институте изучавшая английский, не знала!

И тут она услышала отклик от зарубежных гостей, а услышав, сразу почувствовала себя не то Алексом, не то Юстасом из знаменитого фильма «Семнадцать мгновений весны»:

- Гитлер капут! – это прозвучало так дружно, так слаженно, как будто немецкие камрады всю жизнь репетировали эту фразу. А может, у них она тоже передается по наследству после нашей победы… Одним словом, пароль и отклик нашли друг друга.

На директора Ивана Петровича было страшно смотреть. Он побагровел и прошептал зловеще: «Уволю! Что вы себе позволяете?!!» и добавил почему-то по-английски: «Петрова, гоу аут!». А немцам, мило улыбаясь, представил ее как ведущего специалиста транспортного отдела. Варька, красная как спелый помидор на кусте, брякнула «ауффидерзейн» (это слово тоже всплыло в памяти!) и ретировалась.

- Мамочка, меня уволят! Я такого натворила! - причитала она сквозь смех, а Евгения Николаевна, зная свою дочь, понимала, что дочь рассказала ей еще не все.

И она была права. Большая любительница братьев наших меньших, ее дочь собрала вокруг фирмы (благо, она за городом) целую стаю четвероногих друзей человека. Все они приходили к забору, и Варвара выносила им еду (повара собирали для нее все остатки пищи со столов). Но любимая, брошенная кем-то на произвол судьбы овчарка по кличке Барабака, имела доступ к офису. Видимо, знала она тайные тропы. Кормилица из транспортного отдела выходила к ней, давала еду, гладила, обнимала. Но в этот раз шел дождь, и в определенное время прихода четвероногой подруги Варька выглянула в окно. Ей показалось, что пришла Барабака, и она бросила ей пирожок с мясом. Потом решила, что одного пирожка мало и метнула в окно второй. Послышался вопль: «О, майн гот!», через две секунды он продублировался. И только тогда не в меру догадливая Варвара Сергеевна поняла, что пирожок, предназначавшийся Барабаке, достался какому-то Гансу. Так и осталось загадкой, какое место этого Ганса приняло посланное из окна угощение.  Скорее всего, голова. Хорошо, что она, эта многострадальная немецкая голова, была в каске.

- Мамочка, я спряталась за шторой, он не понял, откуда ему прилетели эти Барабакины пирожки! Он повертел головой и ушел! Господи, а если пожалуется, Иван Петрович сразу меня вычислит! - причитала Варвара (опять же сквозь смех), страдальчески морща нос и преданно заглядывая матери в глаза. - Но очень надеюсь, что Ганс никому не расскажет о своем позорном приключении с пирожками.

… Потом мать и дочь пили чай с тортом, отмечая День смеха, или День дурака. Кому как больше нравится!

Автор: Тамара Николаева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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31.03.2023 09:19

В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги

31.03.2023 09:10

В Челябинске отремонтируют проспект Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга

30.03.2023 19:14

Челябинская область получила еще 1,6 миллиарда, большую часть направит на дороги и инфраструктуру

30.03.2023 18:52

В Челябинской области расширят категорию детей погибших участников войны

30.03.2023 18:13

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца

30.03.2023 18:10

В пятницу в Челябинской области дождь обещают лишь на юге

30.03.2023 18:05

Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей

30.03.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 31 марта (18+)

30.03.2023 17:45

Челябинские родители продолжают следить за качеством питания своих детей в школах

30.03.2023 17:27

Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы

30.03.2023 17:21

Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил выгула собак

30.03.2023 16:28

В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников

30.03.2023 16:20

В Челябинской области расширили категорию получателей соцвыплат на газификацию

30.03.2023 16:05

Челябинские власти сообщили о грядущей реконструкции улицы Гранитной

30.03.2023 15:36

Компания МТС объявила о глобальном ребрендинге

30.03.2023 15:27

Облсуд отказался смягчить меру пресечения челябинскому налоговику

30.03.2023 13:58

Челябинский зоопарк ярко и с пользой отметит День птиц

30.03.2023 13:47

Челябинцы коллективно пожаловались губернатору на «убитую» улицу Производственную

30.03.2023 13:18

«А куда жить?»: челябинский спектакль о семейной драме как отзвук времени

30.03.2023 13:11

Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским

30.03.2023 13:04

Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно

30.03.2023 11:58

Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году

30.03.2023 11:56

В Красноармейском районе полицейский спас подростка из реки

30.03.2023 11:31

Как Владимир Винокур дал старт «звездной живописи»

30.03.2023 11:18

УФСБ Челябинской области вычислило создателя вредоносной компьютерной программы

30.03.2023 11:13

Во втором полугодии 2022 года челябинцы предпочитали слушать «Авторадио»

30.03.2023 11:02

Технические инновации позволят ММК сэкономить почти 1,2 миллиарда рублей

30.03.2023 10:52

«Малахитовая дипломатия» от Людмилы Будриной

30.03.2023 10:46

На трассе Орск-Челябинск обрушился мост, водителей просят отказаться от поездок

30.03.2023 10:20

Аркаим уходит под воду

30.03.2023 09:57

Профсоюзы Челябинской области: «Проблему работников Wildberries можно решить только за столом переговоров»

30.03.2023 09:48

Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение

30.03.2023 09:39

В Еткульский район поступили новые школьные автобусы и автомобиль скорой помощи

30.03.2023 09:33

Профлидеры предприятий Челябинской области провели совещание по охране труда на площадке ММК

30.03.2023 09:31

«Гений места» - точка концентрации южноуральских талантов

29.03.2023 20:21

ГРЦ Макеева начинает подтверждение ключевых технологий ракеты-носителя КОРОНА

29.03.2023 20:03

В Челябинске в ДТП пострадали двое подростков на электросамокате

29.03.2023 19:49

Пожароопасный сезон в Челябинской области начнется первого апреля

29.03.2023 18:28

В четверг в Челябинской области - без осадков, порывистый ветер, высокое давление

29.03.2023 18:07

Анонсы событий и мероприятий на 30 марта (18+)

29.03.2023 17:54

Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц

29.03.2023 17:22

Пока – с «холодным» асфальтом: в Челябинске идет ямочный ремонт

29.03.2023 16:53

Радиобиологи ЧелГУ нашли у рыб орган-дозиметр

29.03.2023 16:13

Челябинск готовится ярко и под музыку отметить День космонавтики

29.03.2023 15:54

В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения

29.03.2023 15:28

В Челябинске сотрудники полка ППС задержали подозреваемых в уличном грабеже

29.03.2023 15:20

Магнитогорские депутаты добавили полномочий администрации города

29.03.2023 15:17

В Челябинске хотят восстановить легендарное высшее военное автомобильное училище

29.03.2023 14:27

Майор полиции из Ашинского района спас четырех человек на пожаре

29.03.2023 13:56

Южноуральцы взывают о помощи: весна обострила дорожные проблемы

29.03.2023 13:54

В учебном заведении Челябинска силовики противостоят лжетеррористам

29.03.2023 13:32

Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест

29.03.2023 12:55

В Магнитогорске подтапливает Пресную Плотину

29.03.2023 12:39

«Эко-Стандарт» назвал варварскую расправу с деревьями в Челябинске саботажем

29.03.2023 12:06

В Челябинске состоится XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

29.03.2023 11:48

В Челябинске случилось «нашествие» роботов

29.03.2023 11:42

Челябинский аэропорт представил летнее расписание полетов

29.03.2023 11:31

Текслер: «Составляющая часть финансового суверенитета страны – это и устойчивость бюджетов регионов»

29.03.2023 11:09

Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю

29.03.2023 11:07

Сегодня в главном храме Челябинска совершат уникальное великопостное богослужение

29.03.2023 10:51

Джон Паркер: Опасность прямой войны США с Россией крайне обострилась

29.03.2023 10:38

Челябинские пловцы с ограниченными возможностями здоровья взяли восемь медалей чемпионата России

29.03.2023 10:25

В челябинском парке Гагарина заработали аттракционы