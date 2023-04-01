Хотите – верьте…

Это произошло лет двадцать назад первого апреля. В тот день погода была поистине летней, но гроза, перепутав начало мая с началом апреля, вдруг решила освежить все вокруг с самого раннего утра.

Евгения Николаевна зимой на распродаже купила три зонтика – себе и двум дочкам и радовалась, что он, этот новенький защитник от дождя, непременно спасет ее от промокания. Она торопилась на работу - в свой любимый техникум. Выскочила из подъезда, по привычке оглянулась и подняла голову на прибитую над дверью табличку с надписью «…херская «Волшебница». Да, все стабильно, отметила про себя преподаватель русского языка и литературы. Эта надпись на доме «радует» глаз уже с полгода. Почему-то буквы отвалились именно в таком порядке, чтобы осталось вот это двусмысленное название.

А зафиксировав незыблемость комбинации букв, Евгения Николаевна, естественно, раскрыла зонтик. Но сразу что-то пошло не так. Может, слишком резко нажала она на деталь, отвечающую за начальный этап! В итоге крыша над головой педагогини не образовалась, и ливень тут же промочил ее до нитки. Предполагаемая защита от дождевого потока, описав красивый полукруг, благополучно приземлилась в самую большую лужу во дворе. Уф! В руках у Евгении Николаевны осталась только палочка - держалочка, с ней она молниеносно ретировалась под козырек …херской «Волшебницы». Благо, у плаща был капюшон. Набросив его на мокрую голову, 45-летняя женщина бросилась к луже вызволять главную составляющую своего зонта, а после попыталась соединить ее с ручкой. Вроде бы получилось, но место их «стыковки» пришлось держать рукой. Тут случилась новая напасть. Вдруг с ума сошел ветер и задул так, что зонт начал трепыхаться и складываться. Евгения Николаевна почти бежала на автобусную остановку, выставив вперед, как щит, свой новый зонтик, потому что держать это «нечто» над головой было бессмысленно.

Наконец-то ее «настигла» удача! Весь народ уже на чем-то уехал, а педагога поджидало такси. Как это было кстати! Мокрая, несчастная, с искореженным зонтиком в руках, она все-таки каким-то образом ухитрилась втиснуться в машину на заднее сиденье.

… Ага, надо расплатиться с водителем. Евгения Николаевна кое-как выудила из кармана приготовленную денежку и протянула водителю. Но рука повисла в воздухе вместе с «оплатой» за проезд. Пришлось немного привстать… И тут же упасть на сиденье с одной мыслью: «Как он сел за руль? Ему же лет сто!» Маленький и щупленький водитель был в тюбетейке, из- под которой выбивались реденькие седые пряди… Как же он, такой старенький, рулит?!! Перегнувшись вперед, Евгения Николаевна с ужасом обнаружила полное отсутствие руля. Что за чертовщина! Как вообще осуществляется движение? За окном дождь, в салоне темно, в руках нечто, которое совсем недавно было зонтом… «Девушка, да давайте уже деньги, что вы их держите? – услышала Евгения Николаевна, как ей показалось, голос бога с небес и увидела протянутую пятерню соседа аксакала. Тут все и прояснилось! Села-то она, оказывается, в иномарку с правосторонним управлением.

…Первоапрельский день прошел просто замечательно! Евгении Николаевне удалось обмануть целую группу студентов, стоящую в коридоре. Тогда еще не было мобильников, поэтому ребята общались, как говорится, вживую. Шутка педагога была очень банальной. «Где это вы все так перепачкались? У вас у всех спины совершенно белые!» - обратилась она к щебечущим юношам и девушкам. После этих слов кто-то сам стал себя отряхивать, кто-то поворачивался к друзьям… На лицах студентов было написано полное недоумение, видно, они эту шутку не знали! А она подливала масло в огонь, серьезно повторяя сказку про белые спины!

…Как хорошо дома! Евгения Николаевна переоделась, перекусила, включила компьютер: надо новости почитать и к урокам подготовиться. Незаметно прошло время, а в шесть вечера позвонили в дверь. На пороге стояла старшая дочка Варвара.

- Как хорошо, что ты зашла! – радостно поприветствовала ее мама-педагог. - Сейчас я тебя покормлю и чайку попьем!

Но дочери было не до еды, ее переполняли эмоции:

- Я сейчас не могу о еде думать! Я должна тебе сначала все рассказать, - и Варя вдруг затряслась в беззвучном смехе.

А все началось с зонтика, того самого, новенького, подаренного мамой. До работы (а дочь Евгении Николаевны трудилась в серьезной немецкой фирме) Варвара Сергеевна приехала на своем авто, промокнуть не успела. А потом ей нужно было попасть на склад, куда она и отправилась в туфлях на высоком каблуке (что строго запрещено определенными нормами). Поскольку дождь еще лил, Варя раскрыла зонт. Но производство-то приобретенных на распродаже зонтиков, как оказалось, было одним – китайским, потому и повторил он финт маминого! Верх, поднявшись в воздух, улетел, а Варвара Сергеевна, потянувшись за ним, вдруг приняла «позу огородника». Руки и ноги ее расставились по ширине плеч и оказались в грязевой жиже, но при этом девушка успела провернуть головой во все стороны. Удача! Этого ее позора никто не видел! А дальше… Она только успела выйти из огороднической позы и принять позу человека прямостоящего, как налетел порыв ветра, с молниеносной быстротой поставивший ее лакированные волосы дыбом. Понятно, что на склад сотрудница транспортного отдела влетела с торчащими в разные стороны мокрыми волосами, в пятнистой от дождевых струй и капель униформе да еще и на каблуках. Варвара совершенно забыла, что с рабочим визитом фирму должны были посетить важные немецкие гости, то бишь, непосредственное руководство их фирмы. Увидев на складе группу прилично одетых мужчин во главе со своим директором, а самое главное, услышав чужую речь, дочь Евгении Николаевны замерла от ужаса. Взгляды всего мужского общества сфокусировались на ней, а Варвара, понимая, что нужно поздороваться, звонко выкрикнула:

- Хенде хох, камрады! - после небольшой паузы, понимая, что поздоровалась явно неправильно, добавила: «Их бин больной!» (эта цитата из какого-то фильма сама слетела с языка!) – и чуть не свалилась в обморок. Видно, в крови у нас, русских, засела эта бессмертная фраза времен войны с проклятыми фашистами. Вот где аукнулось! Слава богу, что других немецких слов дочь Евгении Николаевны, в школе и в институте изучавшая английский, не знала!

И тут она услышала отклик от зарубежных гостей, а услышав, сразу почувствовала себя не то Алексом, не то Юстасом из знаменитого фильма «Семнадцать мгновений весны»:

- Гитлер капут! – это прозвучало так дружно, так слаженно, как будто немецкие камрады всю жизнь репетировали эту фразу. А может, у них она тоже передается по наследству после нашей победы… Одним словом, пароль и отклик нашли друг друга.

На директора Ивана Петровича было страшно смотреть. Он побагровел и прошептал зловеще: «Уволю! Что вы себе позволяете?!!» и добавил почему-то по-английски: «Петрова, гоу аут!». А немцам, мило улыбаясь, представил ее как ведущего специалиста транспортного отдела. Варька, красная как спелый помидор на кусте, брякнула «ауффидерзейн» (это слово тоже всплыло в памяти!) и ретировалась.

- Мамочка, меня уволят! Я такого натворила! - причитала она сквозь смех, а Евгения Николаевна, зная свою дочь, понимала, что дочь рассказала ей еще не все.

И она была права. Большая любительница братьев наших меньших, ее дочь собрала вокруг фирмы (благо, она за городом) целую стаю четвероногих друзей человека. Все они приходили к забору, и Варвара выносила им еду (повара собирали для нее все остатки пищи со столов). Но любимая, брошенная кем-то на произвол судьбы овчарка по кличке Барабака, имела доступ к офису. Видимо, знала она тайные тропы. Кормилица из транспортного отдела выходила к ней, давала еду, гладила, обнимала. Но в этот раз шел дождь, и в определенное время прихода четвероногой подруги Варька выглянула в окно. Ей показалось, что пришла Барабака, и она бросила ей пирожок с мясом. Потом решила, что одного пирожка мало и метнула в окно второй. Послышался вопль: «О, майн гот!», через две секунды он продублировался. И только тогда не в меру догадливая Варвара Сергеевна поняла, что пирожок, предназначавшийся Барабаке, достался какому-то Гансу. Так и осталось загадкой, какое место этого Ганса приняло посланное из окна угощение. Скорее всего, голова. Хорошо, что она, эта многострадальная немецкая голова, была в каске.

- Мамочка, я спряталась за шторой, он не понял, откуда ему прилетели эти Барабакины пирожки! Он повертел головой и ушел! Господи, а если пожалуется, Иван Петрович сразу меня вычислит! - причитала Варвара (опять же сквозь смех), страдальчески морща нос и преданно заглядывая матери в глаза. - Но очень надеюсь, что Ганс никому не расскажет о своем позорном приключении с пирожками.

… Потом мать и дочь пили чай с тортом, отмечая День смеха, или День дурака. Кому как больше нравится!