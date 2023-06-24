И. о. спикера и лидеры фракций Заксобрания Челябинской области призвали поддержать президента

Исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Олег Гербер, лидеры фракций "Справедливая Россия" и ЛДПР призвали южноуральцев забывать о разногласиях и единым фронтом поддержать Родину и президента в нынешний сложный момент.

«Друзья, коллеги, вообще все, кто это прочитает - давайте забудем о любых разногласиях. Забудем о разных политических взглядах. Единым фронтом поддержим нашу Родину и нашего Президента», - призвал Олег Гербер.

И. о. спикера отметил, что сегодня требуется единение всего народа. Порой бывают разногласия, и, как сказал Президент, враги этим пользовались всегда и всегда будут пользоваться. «Но страшный урок начала 20 века был усвоен, и в последние 100 лет в самые трудные времена мы сплачивались, объединялись и побеждали. Побеждали и внешних врагов, и предателей, - цитирует Гербера телеграм-канал «Парламентская неделя». - С раннего детства, ещё с детского сада помню, что "предатель" — самое страшное клеймо и оскорбление. Уверен, что с тех пор ничего не изменилось, а значит и в этот раз победим.

Председатель фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Законодательном Собрании Челябинской области Василий Швецов отметил, депутаты-справедливороссы заявляют о категорическом неприятии силового решения разногласий внутри нашей армии. «Это поистине, как сказал Президент «удар в спину»! Трудно даже оценить тот вред, который нанесла эта ситуация стране, нашим войскам, СВО в целом. Никакими целями невозможно оправдать попытки взять в заложники российские города, их население», - подчеркнул Швецов.

Он призвал к сплочению, а междоусобица может привести к гражданской войне. Он выразил надежду, что воины ЧВК поймут, в какое братоубийство их втягивают. «Мы поддерживаем усилия Президента и правительства, для разрешения этой ситуации», - сказал Швецов.

Депутат фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Челябинской области Евгений Рева рассказал, что много раз отправлял гуманитарную помощь на фронт южноуральским подразделениям Росгвардии и Минобороны. Каждый день южноуральские женщины изготавливают маскировочные сети, шьют одежду. Волонтеры собирают посылки. «Я дополню Президента: мятежники предали меня, этих женщин, каждого из нас, - считает Евгений Рева. - Любые призывы повернуть оружие против своих – преступление! У нас одна общая задача – сплотиться и не дать противнику воспользоваться ситуацией».

Председатель фракции «КПРФ» в региональном парламенте Игорь Егоров также заявил о поддержке призыва Президента максимально сплотиться в это нелегкое время. «В то время, когда наши ребята ценой собственной жизни, как наши отцы и деды защищают Родину от фашистов, нацистов и бандеровщины, действия мятежников являются настоящим предательством и играют на руку нашему врагу и его западным спонсорам. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Армию России», - заявил Егоров.

Напомним, накануне, 23 июня, в соцсетях была распространена информация от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК. В Министерстве и Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что это не соответствует действительности и является информационной провокацией.

В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в нашей стране Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщает НАК. В Генпрокуратуре подчеркнули, что законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении по статье 279 УК РФ.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории Ростова, Воронежа, Москвы и Московской области объявлен режим контртеррористической операции. Президент обратился к гражданам России, к военнослужащим и к тем, кого обманом толкнули на тяжелое преступление – на путь вооруженного мятежа, с призывом к единству, консолидации и ответственности.