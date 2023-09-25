25.09.2023
Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
25.09.2023
В Челябинске ищут нового главного архитектора
25.09.2023
В Челябинске ВАЗ врезался в дерево
25.09.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали «серебро» и «бронзу» всероссийских стартов
Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом
21.09.2023
Уральский супергерой Игорь Курчатов: в Челябинске сняли фильм о легендарном физике-атомщике
17.09.2023
В Челябинске состоится премьера полнометражной документальной драмы «Курчатов. Щит и меч холодной войны»
09.08.2023
История одного экспоната: в информационном центре «Маяка» до сих пор хранится личный фотоаппарат Игоря Курчатова
20.06.2023
ПО «Маяк»: быть на шаг впереди и творить по-курчатовски
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023
В воскресенье прогнозируют магнитные бури
23.09.2023