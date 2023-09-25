Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом

В среду, 27 сентября, в мультимедийном историческом парке Челябинска «Россия – Моя история» пройдет презентация книги о выдающемся физике Игоре Васильевиче Курчатове. Коллективная научная монография «Игорь Курчатов: уральский след в науке» издана к 120-летию со дня рождения ученого.

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области, книга стала шестой в серии «Национальное достояние России. Выдающиеся ученые Урала», издаваемой к 300-летию Российской академии наук.

В новой книге собраны материалы, архивные документы и фотографии, большинство из которых малоизвестны широкому кругу читателей, а часть из них впервые вводится в научный оборот. Особое внимание уделено истории рода Курчатовых и детству Игоря Курчатову на Южном Урале, а также деятельности ученого в Челябинской области на посту научного руководителя завода № 817 (ныне ПО «Маяк»). Отдельную главу образуют воспоминания коллег Игоря Васильевича, а последняя глава посвящена сохранению памяти о выдающемся уральском ученом-физике, уроженце Челябинской области.

Также в монографии впервые системно исследована многоаспектная работа И. В. Курчатова по разработке и научному руководству внедрения технологии обогащения плутония-239, необходимого для первой отечественной атомной бомбы. Через призму анализа истории участия И. В. Курчатова в строительстве первого промышленного атомного реактора и пуске его в эксплуатацию показана общая картина реализации советского атомного проекта на Урале.

«В Челябинской области бережно хранят память о выдающемся земляке, прославившем наш край. Мемориалы, посвященные И. В. Курчатову, установлены в Симе, Челябинске, Озерске, Снежинске. Имя академика носят улицы во многих наших городах, челябинский аэропорт, один из районов южноуральской столицы», - отметил в приветствии книги губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер выразил уверенность, что новая книга о судьбе и важнейших научных открытиях Игоря Курчатова, изданная в год 120-летия академика, внесет значительный вклад в увековечение и популяризацию наследия этого великого человека.

Монография издана под эгидой Уральского отделения Российской академии наук и Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук по заказу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Правительства Челябинской области.