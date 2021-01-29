Инфекционист - о вакцинации от ковида: противопоказания, последствия, заразен ли привитый

В ближайшее время в Челябинскую область поступит новая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Южноуральцам рассказали, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.

Как рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова, пока не рекомендуется ставить вакцину детям до 18 лет и беременным женщинам (она не испытана на этих категориях). При этом инфекционист подчеркивает, что ни одна вакцина не проникает через плаценту и не может заразить внутриутробно ребенка.

Противопоказанием также являются любое острое заболевание или обострение хронического. «Когда вы болеете и вам ставят прививку, у организма не хватает сил для выработки иммунитета (он занят решением другой проблемы). Не надо издеваться над собой. Выздоравливайте или добивайтесь ремиссии (при хроническом заболевании) и потом занимайтесь вакцинацией», - рекомендовала Татьяна Софейкова.

Прививка от ковида противопоказана также аллергикам и тем, у кого была отмечена аллергическая реакция на предыдущее введение препарата или сопутствующие компоненты вакцины (такого у вакцины от ковида нет, это достаточно чистый препарат). «Если человек выдает аллергическую реакцию на первый компонент, то второй ставить не нужно», - предупреждает инфекционист.

С осторожностью нужно прививаться и людям с онкологическими заболеваниями. В этом случае решение нужно принимать только вместе с лечащим врачом.

Татьяна Софейкова уточнила, тем, кто в свое время тяжело переносил прививку от гриппа, не нужно бояться вакцинироваться от коронавируса. «У этих вакцин абсолютно разный состав, разные механизмы создания. И предполагать, что будет что-то перекрестное, у нас оснований нет», - считает инфекционист.

Инфекционист также развеяла миф, что вакцина оказывает влияние на репродуктивную функцию. «Есть такая рекомендация - если вы поставили прививку (любую), то лучше в течение трех месяцев не планировать беременность. Вакцинальный процесс в организме идет в среднем 28 дней. У кого-то медленнее. Максимально – три месяца. Дайте иммунной системе наработать антитела, а потом приступайте к другому процессу. Но если вы вдруг забеременели – ничего страшного. Никакой антивакцинный штамп (ни живой, ни неживой, ни коревой, ни антигриппозный, ни ковидный) через плаценту не проникнет», - пояснила Татьяна Софейкова.

Южноуральцам также рассказали, как лучше подготовиться к вакцинации от коронавируса, от чего лучше отказаться перед прививкой. «Вакцинацию желательно проводить в спокойный для здоровья период - надо нормально питаться, не допускать излишеств, переохлаждений и стрессовых ситуаций. Если вы аллергик, то лучше перед прививкой не есть продукты, которые могут вызвать аллергию. Иначе врачам будет трудно разобраться, на прививку реакция или на что иное. И не надо голодным приходить на прививку», - поделилась Татьяна Софейкова.

Главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», эксперт Общественной палаты Челябинской области Ольга Агеева рассказала, что сама она уже переболела и имеет антитела, поэтому прививку ставить не планирует. А свою пожилую маму сейчас готовит к вакцинации. «Стараемся избегать переохлаждений и стрессовых ситуаций, чтобы вакцинация прошла гладко. Нужно сделать этот шаг и пойти дальше с защитой от этой инфекции», - считает Ольга Агеева.

Татьяна Софейкова ответила также на интересующий многих вопрос, становится ли заразным человек после прививки. «Вакцина не содержит вируса (ни живого, ни неживого) и заразными от нее не становятся. Даже если привиться живой вакциной, то человек не будет заразным, - пояснила инфекционист. - Когда мы прививаемся от дифтерии, мы же не думаем, что будем заразны. Вакцинальный процесс одинаков».

Антитела у привитого человека вырабатываются не с первого дня после прививки. «Если я сегодня поставил прививку, завтра она еще не работает. Так с любой вакциной. Антитела в защитном титре после прививки в норме должны наработаться в среднем за 14 дней», - уточнила Татьяна Софейкова. Но для каждого человека этот период разный. И длительность выработки иммунитета зависит от того, что произошло после вакцинации с человеком. Если он ничем не заболел, не произошло серьезных стрессовых ситуаций, то антитела появятся через 14 дней. А через три недели после первой прививки ставят вторую, чтобы подстегнуть иммунитет.

«Активность выработки иммунитета будет выше, если дозу разделить на две части и поставить с интервалом. Так ставят прививку от гриппа детям до трех лет. Иммунитет маленького ребенка плохо распознает эту вакцину. Дробное введение значительно увеличивает иммуногенность. Поэтому второй компонент – это вторая часть полной дозы», - рассказала Татьяна Софейкова.

Она пояснила, если человек поставил первую прививку, но не сумел по каким-то объективным причинам прийти на вторую, то надо это сделать, как только появится ближайшая возможность. «Иммунитет нужно закрепить и не надо рассчитывать, что все будет хорошо только с первого компонента», - предупредила инфекционист.

В настоящий момент институт рассматривает вариант выпуска облегченной вакцины (состоящей из одного компонента). При этом длительность сохранения иммунитета уменьшится.

Ольга Агеева рассказала о возможных побочных эффектах, которые могут отмечаться после прививки. «Возможные эффекты бывают местные и общие. Местные – покраснения в месте укола, припухлость, болевые ощущения. В норме должны пройти в среднем к 3-5 дню. К общим относятся общая слабость, ощущение озноба, повышение температуры тела (все зависит от организма каждого человека). Это нормальные реакции, вакцина работает», - поделилась главврач и добавила, что вакцина от коронавируса переносится южноуральцами неплохо. В регионе не было зарегистрировано осложнений после прививки.

В ближайшее время в регион поступит еще 55,6 тысячи доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Записаться на прививку можно практически во всех поликлиниках области (открыто 60 пунктов вакцинации). С первого февраля запись будет открыта на Госуслугах. Планируется также организовать выездные вакцинальные бригады, чтобы ставить прививки на крупных предприятиях (в основном там, где есть свои здравпункты).