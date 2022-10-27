Искусственный интеллект повысит точность диагностики онкозаболеваний

Международная команда ученых Научно-образовательного центра «Искусственный интеллект и квантовые технологии» Южно-Уральского государственного университета работает над созданием высокоточных методов диагностики онкологических заболеваний.

Статья с результатами одного из проведенных исследований была опубликована в высокорейтинговом научном журнале Computers and Electrical Engineering (Q1).

Старший научный сотрудник Лаборатории больших данных и машинного обучения доктор Сэчин Кумар работает над созданием новых методов диагностики медицинских заболеваний, одним из которых является рак.

Диагностика онкозаболеваний ‒ одна из важнейших областей исследований во всем мире, в которой ведутся интенсивные научные исследования учеными различных стран.

В ЮУрГУ разрабатывают точные алгоритмы и модели для постановки более точных диагнозов на основе технологий глубоких нейронных сетей. Основными диагностируемыми заболеваниями являются опухоли головного мозга и рак молочной железы. Исследование выполняется в рамках стратегического проекта «Интеллектуальное производство» по программе «Приоритет 2030».

«Мы используем передовые методы машинного обучения – такие, как сверточные нейронные сети, алгоритмы оптимизации для получения более точных результатов. Такая оптимизация нужна нам для настройки гиперпараметров моделей глубоких нейронных сетей для повышения качества и точности диагностических моделей. Ранняя диагностика онкологических заболеваний может привести к увеличению выживаемости», ‒ поясняет Сэчин Кумар.

Научные сотрудники ЮУрГУ получают все большую известность в научном сообществе за совместную работу над различными проблемами с зарубежными коллегами. По результатам работы ученые регулярно публикуют научные статьи в международных журналах, индексируемых в базах Scopus (Q1 и Q2).