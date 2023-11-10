10.11.2023
В Челябинске до 25 декабря закроют движение на Академика Сахарова
10.11.2023
История с так и не построенным мостом в Есаульском может вылиться в уголовное дело
10.11.2023
В Челябинске изменят схему движения на перекрестке Университетской набережной и Наркома Малышева
10.11.2023
Детский омбудсмен: Нет точной цифры о несовершеннолетних россиянах в секторе Газа
10.11.2023
Представитель МИД РФ: Около 300 российских детей ожидают эвакуации из сектора Газа
10.11.2023
В Челябинске состоялось заседание национальной части Форума глав регионов стран ШОС
История с так и не построенным мостом в Есаульском может вылиться в уголовное дело
09.11.2023
Общественники требуют взыскать с мэрии Челябинска ущерб, нанесенный при реализации дорожного проекта
08.11.2023
Как южноуральские танкисты лесополосу в Сватово-Кременном направлении взяли
04.11.2023
Челябинские школьники поздравили бойцов с Днем Народного Единства
02.11.2023
Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда
Синоптики объяснили причины окутывавших Челябинск адвективного тумана и дымки
09.11.2023
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023