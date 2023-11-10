История с так и не построенным мостом в Есаульском может вылиться в уголовное дело

История с так и не построенным мостом в поселке Есаульский Сосновского муниципального района (Челябинская область) может вылиться в уголовное дело.

Следственным органам Южного Урала предстоит выяснить, кто виноват в сложившейся ситуации – в том, что жизненно важный для местного населения объект не могут построить вот уже несколько лет.

Как сообщает сегодня, десятого ноября, челябинское региональное отделение Народного фронта, поручение возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления СК России Алексею Колбасину дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

В Народном фронте напомнили о том, что единственный мост, соединяющий две части поселка, возвели более семи десятилетий назад, что власти Сосновского района постоянно обещали построить новый мост, а в неоднократных переносах сроков начала строительства объекта винили недобросовестных подрядчиков.

«Теперь жители ждут мост от бобров, потому что чиновники три года только обещают это сделать», - иронизируют общественники, отмечая, что Народный фронт продолжает держать ситуацию на контроле.

Напомним, весной этого года жители Есаульского жаловались на то, что в поселке три года назад начали строить новый мост, поставили сваи, и все на этом остановилось, губернатору Челябинской области – в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!».