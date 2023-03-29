Южноуральцы взывают о помощи: весна обострила дорожные проблемы

Жители Челябинской области завалили губернатора жалобами на ужасные дороги – весеннее солнышко растопило не только снег, но и «асфальт». На некоторых дорогах сплошные ямы. В некоторых поселениях помогла "убить" дороги "газификация".

К губернатору обратились жители посёлка Козинский (Ашинский городской округ). «Зимой нам раскопали все дороги по проекту газификации, теперь этих дорог просто нет. Мы молчим про грязь и глину, по которым ни пройти, ни проехать. Дело в самих дорогах, которые просто проваливаются, образуются пустоты и туда уходят дороги. Такого мы ещё не видели», - написала Ксения.- Наши дети и старики здесь ходят, точнее, пытаются (ходить по этим дорогам – прим.). И никаких даже знаков, предупреждающих об опасности, нет)».

Повредили дорожное полотно и после газификации в Верхнеуральске (улица Октябрьская). «После проведения газопровода нарушили дорогу и не засыпали, теперь, когда наступила весна, по этой дороге стало невозможно передвигаться ни на машине, ни пешком, невозможно выйти со двора и выехать», - поделилась Елена. По ее словам, глава города Ткачёв на просьбу отсыпать дорогу отвечает, что нет денег.

Многодетная семья поселка Есаульский (Сосновский район) пожаловалась на отсутствие дорог. «…у нас просто нет дорог, чтоб ездить к дому (построен еще пять лет назад – прим). Рядом лес, не дай бог пожар, к нам не проедет ни скорая помощь, ни пожарная помощь», - пишет Кристина. Зимой всё заметает. Кроме того, в поселке три года назад начали строить новый мост, поставили сваи и всё на этом остановились.

Главу региона просят разобраться и с дорогами в Карталах. По словам Кристины, в 2022 году при подключении к коммуникациям «Нового дома» (ул. Славы, д. 21) была вырыта траншея во дворе близстоящих домов (Калмыкова, д.8, Стройплощадка, д.13 и Стройплощадка, д.21). «В настоящий момент снег сошел, земля в траншее осела и ямы создают проблемы в передвижении людей и автомобилей. Днем бьются об эти ямы машины, а вечером в темное время суток люди травмируются», - рассказала Кристина.

Кроме того, невозможно проехать по ул. Калмыкова. В 2022 году перерыли весь асфальт в связи с ремонтом трубопровода. Но восстанавливать его никто не стал. «Сейчас, когда снег сошел, проехать по дороге вообще невозможно, одни ямы, машины бьют об эти ямы бампера, пороги и т.д. Терпеть это уже сил не хватает. Скоро земля высохнет и будем опять дышать пылью. И это одна из главных улиц города», - рассказывает Кристина.

В администрации Карталинского района пояснили, в ближайшее время (после полного просыхания) подрядчик проведет работы по восстановлению на участках, где было повреждено дорожное покрытие, после прокладки коммуникаций к новому дому. Работу контролирует отдел архитектуры, который выдавал разрешение на земляные работы. Улица Калмыкова будет капитально отремонтирована в этом году, аукцион по выбору подрядчика завершается.

Танюшка Ф. просит губернатора обратить внимание на поселок Гумбейский. «Дорога п. Гумбейский – Переселенческий - Балканы - это какой-то кошмар. За свои 40 лет я не помню, чтобы её ремонтировали, ездить невозможно, - пишет Татьяна в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте и предлагает. - Может Парижский полумарафон в нашем поселке провести в этом году, тогда может есть шансы, что и нам сделают дорогу».

Житель поселка Новосеверный (Магнитогорский городской округ) просит провести ямочный ремонт на улице Котовского. «Вся улица в дырах», - рассказывает он в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. Администрация Магнитогорска ответила, что «к сожалению, ремонт и отсыпка ул. Котовского на этот год не запланирована». Жителя попросили прислать фото для определения возможности аварийного ремонта дороги.