Из 90 пациентов ковидного госпиталя в Чебаркуле только один был вакцинирован

В настоящий момент в ковидном госпитале Чебаркуля (Челябинская область) проходит лечение 90 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них только один человек был вакцинирован, остальные не ставили прививку.

Напомним, с 23 сентября 2021 года на базе областной больницы Чебаркуля было открыто 70 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией»

«На данный момент цифры статистики пугают: 90 человек находятся на лечении, 60 человек из них кислород зависимы, семь человек в реанимационном отделение, 15 человек в тяжелом состоянии, семь человек переведены на базы долечивания», - сообщает Чебаркульская областная больница.

В лечебном учреждении подчеркивают, что из всех находящихся сейчас в отделении пациентов лишь один человек был вакцинирован (в феврале 2021 года). Но с этого момента прошло уже более полугода, и ревакцинация не проводилась. В настоящий момент его состояние оценивается как среднее и он готовится к переводу на базу долечивания.

«Наглядно виден результат действия вакцины. Люди, сделавшие выбор в пользу защиты своего здоровья путем вакцинации – не попадают в реанимацию», - особо подчеркивают в ковидном госпитале.