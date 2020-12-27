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Из-за непогоды ограничат движение большегрузов на М-5 в Челябинской области

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ночь на понедельник, 28 декабря, ограничат движение большегрузов по федеральной трассе М-5 в Челябинской области.

Напомним, предстоящей ночью и в понедельник ожидается ухудшение погодных условий - снег, метели, усиление ветра, гололед на дорогах.

Как сообщают в ГУ МЧС области, движение большегрузных транспортных средств ограничат на участке с 1548 до 1799 километра - от границы с республикой Башкортостан до Чебаркуля.

Временное ограничение будет действовать с 18 часов воскресенья, 27 декабря, до шести утра 28 декабря.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.