Изношенные сети водоснабжения Красногорского получат вторую жизнь

В Красногорском Еманжелинского муниципального района (Челябинская область) планируется капитальный ремонт сетей водоснабжения.

Торги на капремонт объявила администрации Красногорского городского поселения. Заявки от претендентов на получение контракта принимаются в период с 24 апреля по второе мая. Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 930 тысяч 600 рублей.

В сведениях о данной закупке сообщается, что в срок до 31 июля планируется капитально отремонтировать сети водоснабжения по следующим адресам: (улица Труда, 1 - Труда, 42; Труда, 1 - Пионерская, 4; Мира, 3 – 40 лет Октября; 40 лет Октября - Победы, 9 (при этом местная жительница отмечает, что сети на улице Победы, 9 меняли в прошлом году, и удивляется: опять?).

Согласно условиям контракта, гарантия на выполненные работы составит 60 месяцев.

Подрядчик, который получит этот муниципальный контракт, должен будет предусмотреть в графике разбивку водопровода на технологические участки для временного (не более чем на сутки) отключения потребителей от водоснабжения.

Оповещением населения о временном отключении водоснабжения и организацией подвоза воды будет заниматься администрация Красногорского городского поселения.

Сметой, кроме прочего, предусмотрена замена пожарного гидранта, водопроводных колец, крышек, люков, запорной арматуры.

При этом у красногорцев реакция на закупку противоречивая. С одной стороны, жители населенного пункта, где существуют постоянные проблемы с водой, появлению такой закупки рады, с другой – относятся к ней скептически и не особо верят, что ситуация в Красногорском – с его постоянными порывами, действительно может измениться в лучшую сторону.