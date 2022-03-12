Кафедральный собор передал собранную гуманитарную помощь  в Челябинскую епархию

Свято-Симеоновский кафедральный собор передал в социальный отдел Челябинской епархии всю собранную гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. За неделю было собрано более 100 килограммов продуктов питания и значительное количество средств личной гигиены, сообщает пресс-служба собора.

Напомним, Центр сбора гуманитарной помощи для беженцев был открыт в социальном отделе Челябинской епархии при Свято-Георгиевском храме (Челябинск, улица Жукова, 30А) 25 февраля.

По словам социального работника Свято-Симеоновского кафедрального собора Ольги Воронковой, в отделе по социальному служению принимали продукты с длительными сроками хранения (чай, кофе, крупы, макароны, тушенка, подсолнечное масло, сгущенное молоко и др.) и средства личной гигиены (мыло, шампуни, зубная паста, памперсы, туалетная бумага и пр.).

Руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский, встретивший в Свято-Георгиевском храме прибывшую из кафедрального собора помощь, отметил, что Свято-Симеоновский кафедральный собор в числе первых трех храмов епархии доставил помощь в Центр сбора гуманитарной помощи для беженцев.

В настоящее время организованное прибытие значительного количества беженцев с Донбаса только ожидается. Пока в регион частным порядком прибыло около четырех десятков жителей из ЛНР и ДРН. Часть из них уже обратились в Социальный отдел епархии и им была оказана необходимая помощь.

В Челябинской епархии действует штаб по оказанию помощи беженцам ДНР и ЛНР. Штаб возглавляет митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В настоящее время сбор продуктов и средств личной гигиены продолжается в отделе по социальному служению Свято-Симеоновского кафедрального собора (второй этаж административного здания).

Телефон работника отдела по социальному служению: 8-908-707-83-84 (Ольга Петровна).

Центр гуманитарной помощи работает ежедневно, с девяти до 18 часов.

Телефон социального отдела: 8-351-225-47-80.

Телефон руководителя Социального отдела: 8-922-231-54-08.

Также для сбора средств в Свято-Симеоновском кафедральном соборе установлена сборная кружка (в виде квадратного железного ящика) при входе в собор, с правой стороны, рядом с иконой Божией Матери «Скоропослушница», прямо под иконой святой блаженной Ксении Петербургской.

ФОТО: пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска