12.03.2022
Южноуральцев приглашают присоединиться к акции «Подари радость на Пасху»
12.03.2022
Кафедральный собор передал собранную гуманитарную помощь в Челябинскую епархию
12.03.2022
В Челябинской области за сутки пострадало двое детей в двух ДТП
12.03.2022
Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей
12.03.2022
В Челябинской области мороз отменил занятия в школах ряда городов
12.03.2022
В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения
Кафедральный собор передал собранную гуманитарную помощь в Челябинскую епархию
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
22.04.2020
В Челябинск поступят ИВЛ и тесты на антитела к коронавирусу
15.04.2020
Сегодня Челябинск получил вторую партию гуманитарного груза от РМК
24.07.2018
В Челябинской области объявили о сборе гуманитарной помощи для жителей Забайкалья, пострадавших от паводка
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022