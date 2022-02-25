В Челябинской епархии объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Челябинская епархия создает центр сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных Республик (ДНР и ЛНР).

Как рассказал руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский, в Челябинской епархии создаётся штаб по оказанию помощи беженцам. Возглавляет его правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В составе штаба – руководитель епархиального социального отдела, руководители и духовники сестричеств милосердия.

Центр сбора гуманитарной помощи для беженцев открыт при Свято-Георгиевском храме в Челябинске (улица Жукова, 30 А). здесь будут принимать продукты длительного хранения, средства личной гигиены и денежные средства.

На днях социальный отдел епархии получил партию одежды от «Глория джинс». «Обычно мы распространяем такую одежду среди людей, которых опекают наших приходы. Но эта партия будет целиком передана беженцам», – рассказал отец Владимир.

Принести помощь беженцам южноуральцы смогут ежедневно с 9 до 18 часов. Телефон социального отдела: (351) 225-47-80. Телефон протоиерея Владимира Воскресенского: +7 922 231 54 08.

По словам отца Владимира, Челябинская епархия не только передаст беженцам вещевую и гуманитарную продуктовую помощь. Священники и верующие окажут переселенцам и духовную поддержку, подарят духовную литературу, иконы, молитвословы.