04.06.2021
В Челябинске снова разыскивают горе-отца Толика
04.06.2021
В центре Челябинска на десять дней закроют движение транспорта
04.06.2021
В Челябинске на Автодорожной улице демонтируют незаконные объекты
04.06.2021
Как будет ходить транспорт на Комсомольском проспекте в предстоящие выходные
04.06.2021
Каждый третий челябинец планирует провести отпуск в саду
04.06.2021
В Златоусте стартовал первый этап мемориала Масленникова
Как будет ходить транспорт на Комсомольском проспекте в предстоящие выходные
01.06.2021
Чуриловцы собирают подписи против сокращения числа автобусных маршрутов
28.05.2021
Челябинцы с инвалидностью просят водителей подъезжать впритык к бордюрам
11.05.2021
Жителям Красногорского представили новое расписание автобусов до Челябинска и Южноуральска
01.05.2021
Водителей и кондукторов будут штрафовать за то, что выгоняют детей без денег из транспорта
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021