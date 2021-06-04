Как будет ходить транспорт на Комсомольском проспекте в предстоящие выходные

На Комсомольском проспекте в Челябинске на выходные закроют движение транспорта в районе дома №85.

Как пояснили в городской администрации, движение будет закрыто с 23-х часов сегодняшнего дня, четвертого июня, до шести утра понедельника, седьмого июня. Связано это с реконструкцией участка теплотрассы (напомним, работы проводит компания «Интерполис»).

В ООО «ЧелябГЭТ» уточнили, что на указанный период времени по Комсомольскому проспекту будет закрыто движение троллейбусов в зоне остановки «Восьмой микрорайон».

Электротранспорт будет ходить следующим образом:

- маршрут №10: улица Молдавская – улица Чичерина – улица Братьев Кашириных – проспект Ленина – улица Гагарина – Солнечный берег (в оба направления);

- маршрут №12: улица Братьев Кашириных – улица Молодогвардейцев – Комсомольский проспект - Свердловский проспект – улица Воровского – улица Блюхера - АМЗ (в оба направления);

- маршрут №15: ЧМК – Комсомольский проспект – улица Молодогвардейцев – улица Братьев Кашириных (в оба направления);

- маршрут №17: улица Молдавская – улица Чичерина – улица Братьев Кашириных – проспект Ленина – ж/д вокзал (в оба направления).

По данным сообщества «Челябинский транспорт», автобусы и маршрутные такси будут ходить следующим образом:

- в сторону центра: Комсомольский проспект - улица Молдавская - улица Захаренко - улица Солнечная - Комсомольский проспект (далее - по маршруту)

из центра: Комсомольский проспект - улица Солнечная - проспект Победы- улица Молдавская - Комсомольский проспект (далее - по маршруту).

Напомним, на Комсомольском проспекте в настоящее время не только прокладывают теплотрассу, но и делают полномасштабный дорожный ремонт – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (участок от улицы Чайковского до Чичерина).

Градус недовольства челябинских автомобилистов растет – жители массово жалуются на пробки и находят странными размеры островков безопасности (по мнению горожан, они гигантские и странно расположены).

Сегодня, четвертого июня, представители власти пояснили, что работы пока не завершены и людям стоит дождаться их окончания: когда на обновленном Комсомольском проспекте появятся дорожные знаки, светофоры и разметка, проделанная работы обретет смысл.