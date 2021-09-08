Как в Коркино интервьюер речисто интервьюировал лигурийского регулировщика

Сегодня, восьмого сентября, в Коркинском филиале Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли студенты-первокурсники дружно отметили Международный день грамотности.

Отдавать дань уважения теме грамотности стало в учебном заведении, где взращивают будущих специалистов пищевой промышленности, доброй традицией. Ежегодно её поддерживают преподаватели-филологи Тамара Иванова и Лия Гельман. Вот и сегодня по их инициативе в филиале колледжа был проведён конкурс грамотеев, посвящённый знаменательной для всего мира дате.

Кстати, отмечать этот праздник люди всей планеты начали по инициативе ЮНЕСКО в 1966 году. Его цель – привлечение внимания общественности всех стран к проблеме безграмотности населения нашей планеты и её ликвидация в мировом масштабе.

В нашей стране ликбез начался в 1918 году. Тогда массово стали открываться школы для детей и неграмотных взрослых. К 30-м годам проблема неграмотности перестала носить острый социальный характер, к 40-м – была почти решена, а в 50-е годы СССР стал практически полностью грамотной страной. И сегодня мы занимаем одно из первых мест по числу образованных людей.

А во всём мире при всех достижениях цивилизации проблема безграмотности населения остаётся одной из самых острых. Так, более восьмисот миллионов взрослых людей на Земле не умеют читать и писать (в основном это Центральная Африка и Западная Азия), две трети из них – женщины.

Эти сведения студенты-первокурсники почерпнули из видеоролика, посвящённого Международному дню грамотности.

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Ведущие, студенты-второкурсники Дарья Соколова и Александр Моисеенко, - задавали командам-участницам конкурса вопросы, ответы на которые показали, насколько внимательно смотрели ребята предложенный видеоролик. Ответы оказались точными – первокурсники хорошо уяснили весь материал об объединившем их празднике.

- Какого же человека можно назвать грамотным? - спрашивает ведущая Дарья Соколова.

- Того, кто умеет читать и писать! - дружно отвечают первокурсники и получают первое задание.

С интересом разглядывают они листочки с напечатанным текстом. А он состоит из одних скороговорок. Три минуты на подготовку, и один из участников команды будет выступать в роли диктора – чётко и внятно читать трудный текст.

- В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии…- начинает первый диктор, а второй (соперник) подхватывает: - Интервьюер, интервьюируемый лигурийским регулировщиком речисто, да не чисто рапортовал, да не дорапортовал…

Да, язык сломаешь! Но ребята справляются с заданием, во всяком случае члены жюри - студентки второго курса Александра Широкая, Валерия Федорович, Александра Исмагилова - их хорошо понимают.

Первый этап пройден. А теперь ведущий конкурса Александр Моисеенко объясняет следующее задание. Оно связано, конечно же, с умением писать. Команды получают текст с пропущенными буквами, и его надо привести в надлежащий вид. А тут и дощатая, и брусчатая мостовая, и небезызвестный артиллерист, и музыкант, аккомпанирующий на аккордеоне…

Жюри проверяет работы, вот итог: пришельцев из других галактик (ноль ошибок) не оказалось, а вот иностранцы выявились!

Дальше ведущие выясняют, не расширилось ли понятие грамотности сегодня. Первокурсники единодушны: расширилось, ведь теперь они знают грамотных специалистов, а это далеко не те люди, которые умеют только читать и писать. Да, грамотный человек ещё знает и иностранные языки. В последнее время хлынул к нам поток англицизмов, с ними надо быть осторожнее. Во-первых, некоторые из них только засоряют наш родной русский язык, а, во-вторых, не все знают перевод и употребляют их неуместно.

Ведущие объявляют следующий конкурс, он называется «Как это по-русски?».

Команды получают задание перевести на русский язык часто встречающиеся английские слова: драйв, мейкап, кластер, бренд, квест, тендер…

А ещё участники конкурса убирали лишние продукты из рецептов, соотносили продукты с магазинами, в которых их можно купить.

Напоследок ребята написали математический диктант с трудными терминами, тут и параллелограмм, и биссектриса встретились!

Пока жюри подводило итоги, преподаватели Тамара Иванова (русский язык) и Лия Гельман (английский) задавали студентам шутливые вопросы, требующие сообразительности. Студенты ответили на все, подвох замечали и не попадались, а потом посмотрели весёлый ролик: на вывесках и плакатах безграмотные и полуграмотные люди оставили свои следы. Один «пИсок» чего стоит! Да и «Куплю дачю» и «Мойка машын» вызывают, мягко говоря, недоумение…

Итак, конкурс грамотеев завершён. Награды нашли своих героев. В упорной борьбе победу одержала команда будущих бухгалтеров (группа Б-165), на втором месте команда группы ХМК-127, на третьем - ТМ-106. Ещё две группы-участницы конкурса получили благодарности.

Для первокурсников Коркинского филиала ЧГКИПиТ это первые награды. Впереди их ждёт насыщенная студенческая жизнь. А сегодня они поняли одно: из стен своего учебного заведения они должны выйти во всех смыслах грамотными людьми.