Какие дороги Челябинской области построят и отремонтируют в 2023 году

В 2023 году Челябинская область направит более пяти миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, в том числе из федерального бюджета 1,9 миллиарда рублей. Южноуральцы уже высказывают недовольство сформированным и утвержденным ремонтным перечнем.

«Утвержден список из 44 объектов, где пройдет ремонт в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"», - сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

В ведомстве уточнили, на дорожные работы в рамках нацпроекта в этом году планируется потратить свыше пяти миллиардов рублей. Объем средств федеральной поддержки составляет 1,9 миллиарда.

В перечень попали 30 региональных объектов, по семь объектов в Челябинском и Магнитогорском городских округах.

В планах строительство участка дороги деревня Горная - автодорога Великопетровка - Татищево (новое направление) с мостовым переходом через реку Нижний Тугоза и дороги пос. Красное Поле - пос. Полетаево (участок дороги Челябинск - Харлуши до дороги Шершни - Северный - автодорога обход города Челябинска).

Планируется капитально отремонтировать дороги: Верхний Уфалей - граница Свердловской области (второй этап), Лазурный-Дубровка-граница Сосновского района, Кузяшева-Акбашева-Марксист, Рождественка-Мордвиновка, Белоносово – Александровка (Еткульский район), Миасское – Курейное, Балканы - автодорога Нагайбакский – Фершампенуаз, Миасское - Черкасово-Сычево, Нижнеусцелемово - Кидыш - Степное Пластовского района.

Кроме того, запланирован планово-предупредительный ремонт двух мостов: через реку Арша на автодороге Куса-Нязепетровск и через реку Уфа на дороге Красноуфимск-Арти-Нязепетровск-Верхний Уфалей-Касли.

В Челябинске намечено построить три дороги: ул. 2-я Эльтонская в Чурилово (от ул. Трашутина до берега Первого озера), ул. Молдавская (от пр. Победы до ул. 250-летия Челябинска), ул. Бейвеля (от ул. Салавата Юлаева до Краснопольского пр.). Кроме того, запланирована реконструкция улицы Агалакова от ул. Гагарина до ул. Гранитная, капремонт улицы Дарвина (от ул. Блюхера до Троицкого тракта) и улицы Худякова (от ул. Университетская Набережная до ул. Татьяничевой), а также ремонт моста через реку Миасс у пос. Першино (ул. Северный луч).

Жители уже высказывают свои недовольства по поводу озвученного списка и возмущаются, что дороги в их муниципалитетах не попали в программу.

«А дорога Кассель- Чернореченск-Подгорный( Нагайбакский район) опять никому не нужна? – задает вопрос Лилия Ишмаметьева. - Обращение и жалобы жителей регулярны. В прокуратуру обращение было, губернатору писали. Везде только обещания. Осталось на НТВ поднять вопрос, наверное. И в суде моральный ущерб взыскать».

«Красноармейский район, дорога Бродокалмак - Тирикуль, каждый год одни обещания! Вы каждый год говорите проект готов, на следующий год будет дорога и... Ездить невозможно», - возмущается Нина Сушнова.

Полный перечень объектов, которые будут отремонтированы и построены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023 году можно посмотреть на сайте миндортранса региона в подразделе «Безопасные качественные дороги».