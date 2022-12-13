Карабаш встретит Новый год без праздничных общегородских фейерверков

Власти Карабаша (Челябинская область), прислушавшись к рекомендации губернатора, приняли решение встречать Новый 2023 год без праздничных фейерверков. Не будет закупаться и новая новогодняя иллюминация.

«В этом году новогодние праздники в Карабаше пройдут без фейерверков, - сообщает городская администрация.

В мэрии напомнили, в прошлом году в Карабаше в праздничные новогодние выходные на центральной площади запускали салют. «В этом году новогодние праздники пройдут без соблюдения такого доброго обычая», - рассказали в горадминистрации.

Также в этом году не будет закуплена новая новогодняя иллюминация. «Украсят город украшениями, приобретенными ранее», - отметили в мэрии.

Напомним, губернатор Алексей Текслер на заседании антитеррористической комиссии рекомендовал главам муниципальных образований в этом году отказаться от салютов и фейерверков при праздновании Нового года, а также организовать более сдержанные и спокойные уличные культурные программы, народные гуляния. Без каких-либо ограничений, в полном объеме будет проведены лишь новогодние праздники.

Ранее приняли решении отказаться от салютов власти в Копейске, Магнитогорске, Агаповском районе.

Главам также поручено обеспечить безопасность проведения детских праздничных мероприятий и соблюдение общественного порядка в местах массового пребывания людей.