13.12.2022
Рентгенохирургу кардиоцентра в Челябинске присвоено звание заслуженного врача РФ
13.12.2022
Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат
13.12.2022
Я аж вспотел: известный челябинский пивовар Илья Ройтенберг совершил полет на ТУ-154
12.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря (18+)
12.12.2022
Выпускник ЮУрГУ с борта МКС поздравил россиян с Днем Конституции
12.12.2022
В День Конституции глава Курчатовского района вручил паспорта молодежи
Карабаш встретит Новый год без праздничных общегородских фейерверков
11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
10.12.2022
Школьники в Челябинске узнают о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I
09.12.2022
Текслер призвал в этом году праздновать Новый год сдержанно, но в полном объеме для детей
08.12.2022
Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022