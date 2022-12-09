Текслер призвал в этом году праздновать Новый год сдержанно, но в полном объеме для детей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал главам муниципальных образований в этом году проводить мероприятия по празднованию Нового года сдержанно, но утренники для детей организовать в полном объеме.

Соответствующие поручения были даны в ходе итогового в 2022 году заседания антитеррористической комиссии Челябинской области.

Глава региона советовал мэрам в этом году подготовить более сдержанные и спокойные уличные культурные программы, народные гуляния, исключить организованные салюты и фейерверки.

Детские мероприятия никакие ограничения не должны касаться. «Новый год для детей должен состояться в полном объеме», – подчеркнул глава региона.

В Агаповском районе уже принято решение провести Новый год без привычных шумных гуляний и фейерверков в связи со сложившейся ситуацией в стране, рассказал глава района Артём Яхимович на расширенном аппаратном совещании в мэрии. Но это не отразится на празднике для детей. «Ребятишки без Нового года в 2023 году не останутся. Детские елки, в том числе в школах и детских садах, пройдут традиционно. Особое внимание необходимо уделить семьям мобилизованных», - подчеркнул глава.

В ходе заседания у губернатора также обсудили вопросы обеспечения безопасности в дни новогодних и рождественских праздников.

Главам поручено уделить особое внимание безопасности социальных и культурных учреждений, которые организуют детские праздничные мероприятия, а также соблюдению общественного порядка в местах массового пребывания людей.

«Также необходимо обеспечить общественный порядок в местах массового пребывания людей, в местах проведения праздничных мероприятий», – отметил Алексей Текслер.