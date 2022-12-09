09.12.2022
В Челябинской драме зайцы проспали Новый год
09.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
08.12.2022
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
08.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)
08.12.2022
Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными
08.12.2022
Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома
Текслер призвал в этом году праздновать Новый год сдержанно, но в полном объеме для детей
08.12.2022
Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки
30.11.2022
На площади Революции начали возводить «Ледяной аквариум»
25.11.2022
Челябинцев приглашают на каток в парке Терешковой, чтобы загадать новогоднее желание
24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022