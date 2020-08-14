Каждый второй челябинец опасается делать прививку от коронавируса

Социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС спросили у челябинцев – а готовы ли они лично сделать прививку, в случае изобретения и успешного тестирования вакцины от коронавируса.

11 августа, президент России Владимир Путин объявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Сообщается, что в гражданский оборот она поступит 1 января 2021 года, а первые уколы российской вакцины от коронавируса сделают уже в течение двух недель, когда придут упаковки препарата.

Большинство жителей Челябинска (57,3%) пока оказались не готовы сделать себе прививку. Конечно, опасения большого числа горожан вполне объяснимы – Ассоциация организаций клинических исследований просила министерство здравоохранения России пока отложить регистрацию вакцины от коронавируса. Эксперты фармацевтических компаний говорят о том, что ускоренная регистрация подвергнет ненужной опасности россиян, которые захотят поставить прививку.

При этом каждый третий челябинец готов сделать прививку от коронавируса, в случае изобретения и успешного тестирования вакцины.

Ещё 7,7% затруднились с ответом на этот вопрос. Социально-демографические характеристики данной группы соответствуют данным в целом по массиву опрошенных.

В Министерстве здравоохранения России заявили, что оснований откладывать регистрацию вакцины от коронавируса не было. Однако, эксперты-эпидемиологи воспринимают новость о её регистрации весьма неоднозначно и предупреждают о возможных рисках, напоминая, что стопроцентно эффективная вакцина в ближайшие месяцы не будет сделана, вследствие того, что Sars-cov-2 довольно быстро мутирующий вирус и часть антигенов у него постоянно изменяется.