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Фото: Михаил Бондаренко

Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности

«Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги, значит, есть, наверно, и друзья», – метко сказал в своих стихах известный бард Юрий Визбор. Чем заметнее человек, чем крупнее его дела и масштаб личности, тем больше у него друзей. Ну и врагов, конечно, тоже.

О комбате с позывным «Ангел» из Челябинска, которого на самом деле зовут Юрий Гагарин, знает теперь не только Южный Урал, но вся Россия, о нем заговорили сразу после боев в Мариуполе. Потом было множество интервью, встреч с известными политиками, вручение наград и даже приглашение на федеральные каналы. Видимо, все это и взбесило недругов «Ангела» – в конце декабря они распространили о нем полную злобы статью, в которой объявили Юрия Гагарина выскочкой и самозванцем, назвали героического челябинца «кровавым ангелом» – за то, что якобы без разбора посылает своих подчиненных на верную смерть. 

В этой истории попытался разобраться собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко. Чтобы узнать правду, он отправился на передовую – туда, где дислоцируется подразделение Юрия Гагарина. Дорога, уточняет Михаил, пролегала через поля и разбитые дороги. Упоминая на блокпостах позывной «Ангел», Михаил отмечал, что к южноуральцу относятся с уважением, здесь его все знают и ценят.

И вот, наконец, встреча с легендарным добровольцем.

– Юрий, как вы восприняли скандальную публикацию?

– Конечно, это чистый фейк, и я даже знаю, от кого он исходит. С командованием мы все обсудили, после окончания СВО в отношении этих людей будут приняты меры. Слова о «кровавом ангеле», мягко говоря, не соответствуют действительности. Приказ о взятии того или иного населенного пункта отдается никак не командиром батальона, а вышестоящими командирами. Люди подтвердят – они меня знают хорошо, со многими из них я здесь на протяжении всех девяти месяцев. Многие из сослуживцев возмущены этой историей. Просто, когда человек становится публичным, некоторых зависть берет.

– Какая обстановка сейчас на вашем участке?

– По всей линии фронта идет усиление, строятся капониры, блиндажи, устанавливаются так называемые «зубы дракона», роются траншеи и противотанковые рвы. Регулярно происходят обмены арт-ударами. ДРГ лазят – с ними боремся. 

– Беспилотники ВСУ беспокоят вас?

– Да, есть такое, у нас, пять 200-х за месяц.

– Говорят, они начали использовать отравляющие вещества?

– Синильную кислоту используют вроде, но у нас такого еще не было. Тем не менее, инструкцию по противодействию мы уже получили. Сбиваем украинские дроны на первых линиях обороны по две-три штуки ежедневно. 

– Что можете сказать о неприятеле?

– Лично мое мнение о противнике, особенно после взятия Соледара, - он деморализован. Людской ресурс у Киева кончается, в ближайшее время наступит переломный момент. 

– Какое психологическое состояние у ваших парней?

– Они у меня молодцы, быстро адаптировались к ситуации. В декабре мы зашли сюда, сейчас роем окопы. Чем глубже закопаешься, тем дольше проживешь! Приехали мы со всем своим: техника, стройматериалы. Челябинск привез нам печки-буржуйки и генераторы – проблем нет у нас с обеспечением.

– С областью продолжаете контакт держать?

– На Новый год были доставлены подарки от администрации Челябинска для детей, у нас здесь в общей сложности во всех поселках 285 ребятишек. Кстати, Ирину Текслер здесь очень хорошо знают, по сути, это она организовывала сбор помощи для детей. Местные жители в Волновахе знают ее лично, она приезжала, помогала Никольскому храму, который сейчас разбит. Очень внимательная женщина. Достойная жена у нашего губернатора!

Подтверждения того, что власти Челябинской области продолжают активно поддерживать бойцов на передовой, Михаил видел буквально на каждом шагу. Так, в батальоне имеется большое количества автомобилей из Челябинска (774-й регион на номерах). Некоторые из них были куплены за свои средства, какие-то подарены представителями бизнеса. Например, бронеавтомобиль для эвакуации раненых был приобретен и лично доставлен предпринимателем Барыгиным. Да, неравнодушные уральцы не устают помогать фронту. 

Завершая свой репортаж из батальона «Ангела», Михаил Бондаренко снабдил его таким личным комментарием:

– От себя скажу, что Юрий Гагарин, как бы его ни пытались очернить, является настоящим отцом-командиром для своего подразделения. На первом месте у него всегда стояла и стоит забота о своих бойцах.

Автор: Михаил Бондаренко
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В выходные НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области, в Магнитогорске – повышен уровень

21.01.2023 13:20

Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев

21.01.2023 11:37

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину на переходе

21.01.2023 11:15

В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской

21.01.2023 11:01

«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска

20.01.2023 21:31

В выходные в Челябинской области днем местами будут плюсовые температуры

20.01.2023 21:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

20.01.2023 18:42

Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)

20.01.2023 17:40

В Южноуральске откроют психоневрологический интернат, против которого выступила часть горожан

20.01.2023 17:03

Жительницы Челябинской области могут выбрать для родов мягкий родзал

20.01.2023 16:53

Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО

20.01.2023 16:50

Суд отказался выпустить на свободу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

20.01.2023 16:46

Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги

20.01.2023 15:53

Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы

20.01.2023 15:01

С февраля можно будет улететь из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень

20.01.2023 14:15

В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

20.01.2023 14:03

На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега

20.01.2023 13:27

В Магнитогорске создают импортозамещающую технологию производства валков

20.01.2023 12:47

В Златоусте посреди учебного года закрыли школу, детей перевели в другие учебные заведения

20.01.2023 12:38

В Челябинске задержаны похитители сейфов

20.01.2023 12:30

Жительница Златоуста покорно перевела аферистам четыре миллиона рублей

20.01.2023 12:30

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей

20.01.2023 12:24

Стражи традиционных ценностей появились в Госдуме

20.01.2023 11:54

В Челябинске пройдет «Спортивная студенческая ночь»

20.01.2023 11:42

Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно

20.01.2023 11:24

Главврач: Филиалы Троицкой областной больницы не будут реорганизовывать

20.01.2023 11:12

Пенсионерки Челябинской области оставили аферистов без денег

20.01.2023 10:59

За градостроительство в Челябинске будет отвечать женщина

20.01.2023 10:52

Новое назначение в администрации Челябинска

20.01.2023 10:47

«Моя карьера с «Единой Россией»: режим одного окна и личное поручительство депутатов