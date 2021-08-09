Коммунальщики Челябинска начали получать паспорта готовности к новому отопительному сезону

В Челябинске больше половины организаций, обслуживающих жилой фонд, уже получили паспорта готовности к новому отопительному сезону.

Как сообщил сегодня, девятого августа, на аппаратном совещании в Челябинске начальник УЖКХ Александр Кочерещенко, коммунальщиками было представлено 198 пакетов документов.

В настоящий момент 111 паспортов готовности к предстоящему отопительному периоду уже выдано.