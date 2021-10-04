Копейчане со следующего года смогут добираться до Челябинска на электричке

Жители Копейска (Челябинская область) уже со следующего года смогут добираться до Челябинска на электричке.

В настоящее время копейские власти ведут переговоры по данной теме с РЖД.

Как сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик, трамвай, увы, запустить не получится – сделать это не позволит недостаточная ширина полосы отвода дороги.

«Достаточно давно, в 70-е годы, между Челябинском и Копейском существовало трамвайное сообщение, возможность возобновить его мы рассматривали и сейчас, но сделать это не получится по объективным причинам. Поэтому совместно с РЖД планируем запустить электричку. Она будет отправляться от станции «Камышная» и доставит копейчан до железнодорожного вокзала Челябинска. Запуск электрички поможет разгрузить южную часть Копейска, мы сможем убрать основной наплыв автомобильного транспорта с единственной, по сути, артерии, – Копейского шоссе. И с проспекта Победы тоже. Планируем, что сможем запустить электричку в следующем году», - рассказал Андрей Фалейчик.

По словам главы муниципалитета, электричку могли запустить еще раньше – работа в этом направлении велась с 2019-го года, однако планам помешала пандемия: фактически год никаких подвижек в данном вопросе не было.

«Время в пути от станции «Камышная» до железнодорожного вокзала составит, по предварительным расчетам, 27-29 минут. Изначально рассматривался маршрут от «Камышной» до челябинской станции «Шагол», но расчеты специалистов РЖД показали, что пассажиропоток будет маленьким, поэтому пока остановились на ж/д вокзале», - отметил мэр Копейска.

Также Андрей Фалейчик напомнил, что станцию «Камышная» в качестве отправной точки выбрали сами жители города.