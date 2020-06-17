Коркинский район более суток оставался без водоснабжения

Жители Коркино, поселка Роза, Керамиков и Дубровки (Челябинская область) более суток оставались без воды в связи с аварией на подстанции Смолино.

Подача воды в дома жителей Коркинского района была приостановлена около 18 часов вторника, 16 июня. Работы по ликвидации утечки на подстанции планировалось завершить к 24 часам, но ситуация оказалась сложнее, чем представлялась изначально, и ремонт затянулся.

В течение дня был организован подвоз питьевой воды. Две автоцистерны доставляли воду в несколько точек в Коркино, на Розу, в Дубровку, в посёлок Керамиков.

Люди в социальных сетях возмущаются: Неделю в городе шла ржавая вода. А теперь еще и отключили без предупреждения. «Воду привозили в рабочее время, как ее набрать? Где частный сектор должен взять воду?», - эти и другие вопросы пишут жители в группе ВКонтакте, не надеясь получить на них ответы.

Власти отчитываются: авария устранена, подача воды начата. «По сообщению руководителя ОСП «Водоканал Коркино» Юрия Коркина к 16 часам удалось полностью завершить аварийные работы на подстанции Смолино. В настоящее время идет заполнение резервуаров Коркино и Розы через водовод протяженностью 24 километра», - сообщают в администрации района.

Только все прекрасно понимают, что в некоторые квартиры долгожданная водичка придет только ночью, а к кому-то и утром. А завтра нужно идти на работу.

Водовод в Коркинском муниципальном районе уже давно требует замена. Уровень физического износа очень высокий. Жители уже не удивляются, что практически каждую среду у них нет воды. Районные власти намерены обратиться к губернатору Алексею Текслеру за помощью в финансировании разработки проектно-сметной документации на обновление водовода. Местный бюджет эти траты не потянет, так как является высоко дотационным.

Сегодня губернатор провел экстренное совещание с главами муниципалитетов по вопросам водоснабжения. Руководитель региона поставил первоочередные задачи по решению водной проблемы, которая является актуальной для многих территорий.