04.02.2022
«Солнечный день» приглашает пенсионеров и инвалидов Челябинска в солевую комнату - бесплатно
04.02.2022
Россияне рассказали, почему питаются неправильно
04.02.2022
В России могут ограничить максимальную наценку на хлеб и сахар
04.02.2022
В Пекине стартует Зимняя Олимпиада
04.02.2022
Российских производителей обяжут перерабатывать игрушки, обувь и мебель
04.02.2022
Знаменосцем сборной России на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине станет челябинка Ольга Фаткулина
Коронавирус набирает обороты: в Челябинской области новый рост заболеваемости и смертности
03.02.2022
Челябинская область бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом среди детей и взрослых
03.02.2022
Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу
02.02.2022
Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки ковида среди пациентов
02.02.2022
Школы в Челябинской области будут самостоятельно принимать решения о переходе на дистант
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022