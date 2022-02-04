Коронавирус набирает обороты: в Челябинской области новый рост заболеваемости и смертности

В Челябинской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться.

За последние сутки выявлено четыре тысячи 697 новых случаев заболевания, в том числе 666 – у школьников, 14 пациентов с ковидом скончались.

Напомним, за предыдущие сутки диагноз COVID-19 был поставлен трем тысячам 992-м южноуральцам, в том числе 612-ти учащимся школ, то есть суточный прирост заболевших составил 795 человек. Количество зараженных школьников за сутки увеличилось на 54 ребенка. Как показывает статистика, число зараженных растет в регионе с каждым днем. Выросло и число умерших: за предыдущие сутки коронавирус стал причиной смерти 12-ти жителей региона.

Как сообщает министерство здравоохранения Челябинской области, в настоящее время число больных COVID-19 составляет 28 тысяч 474 человека, у львиной доли заболевших - омикрон. С начала пандемии на Южном Урале этот диагноз был подтвержден у 184-х тысяч 98-ми человек.

Победили коронавирус в общей сложности 147 тысяч 774 жителя Челябинской области, в том числе за прошедшие сутки больничные стены покинули 797 пациентов, излечившихся от ковида.

По данным областного минздрава, с начала пандемии в регионе методами ИФА и ПЦР было проведено пять миллионов 431 тысяча 792 исследования на ковид, в том числе за прошедшие сутки сделано 18 тысяч 969 тестов.