ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Коронавирус оборвал жизни еще двух медработников Челябинской области

Общество
Сегодня, 13:53
Размер текста

В Челябинской области еще медицинских работника скончались от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области, врач - невролог из Миньяра (Ашинский район) и медсестра из Челябинска. Обеим было по 57 лет.

Врач-невролог руководила медицинским подразделением в Миньяре, а во время пандемии работала в отделении внебольничных пневмоний. Она была добросовестным, требовательным и очень внимательным руководителем.

Старшая медсестра Татьяна Миронова работала в инфекционном отделении городской больницы №8 Челябинска и в числе первых включилась в борьбе с коварным вирусом Covid-19. «Добрый, отзывчивый человек, профессионал, душой радеющий за свое дело, наставник молодых специалистов, мать троих детей и бабушка четверых внуков. Ее любили и уважали пациенты и коллеги», - отмечают в администрации Челябинска.

Татьяна Миронова в 1981 году окончила Челябинское медицинское училище по специальности «Сестринское дело» и сразу пришла работать в медсанчасть ЧТЗ в первое инфекционное отделение холерного госпиталя.

С 2005 года и по настоящее время трудилась старшей медицинской сестрой первого инфекционного отделения горбольницы №8. При ее личном участии отделение с достоинством пережило несколько серьезных вспышек инфекционных заболеваний. Одной из первых она пришла и на «ковидный фронт». За свои достижения в борьбе с коронавирусом Указом Президента Российской Федерации она была награждена медалью Луки Крымского.

Администрация города Челябинска, Управление здравоохранение, коллектив МАУЗ ГКБ №8, министерство здравоохранения выражают глубочайшие соболезнования родным и близким умерших медработников.

Страница памяти

Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая 2020 года.

МАЙ

В Брединском районе умер 57-летний врач общей практики Борис Соловьев

В Златоусте скончалась 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Валентина Столбикова, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.

ИЮНЬ

В селе села Кундравы умерла медсестра врачебной амбулатории Ольга Кокшарова.

В Челябинске коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.

В Челябинске скончалась 44-летняя декан фармацевтического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Елена Симонян. Изначально причиной смерти называлась внебольничная пневмония. Анализ на коронавирус был взят при жизни женщины, но результат прийти не успел.

В Магнитогорске умер 59-летний водитель скорой помощи Николай Панафидин.

В Миассе от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы Елена Асташова.

ИЮЛЬ

В Верхнем Уфалкее коронавирус унес жизнь 63-летнего врача центральной городской больницы Сергея Савельева.

В Челябинске скоропостижно скончалась детский хирург городской больницы №1  Анна Белякова. Ей было всего 42 года.

В Миассе умерла диспетчер скорой помощи Татьяна Мандрикова. 

АВГУСТ

В Челябинске скончался анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса горбольницы №1 70-летний Виктор Шевченко.

В Челябинске умерла медсестра -диспетчер отделения санитарной авиации областной клинической больницы 68-летняя Галина Сидорова.

В Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 56-летний врач-отоларинголог из Центра охраны материнства и детства Юрий Шералапов.

СЕНТЯБРЬ

В Миассе умерла врач-психиатр горбольницы №2 42-летняя Татьяна Мельничук.

В Магнитогорске на 59-м году жизни скончался врач-терапевт городской больницы №3 Юрий Ишимов.

ОКТЯБРЬ

В Магнитогорске скончался медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Валерий Греднев.

В Магнитогорске умер анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2 Олег Рыжков.

В Усть-Катаве умерла 60-летний врач-невролог медико-санитарной части № 162 Татьяна Ревельская.

В Магнитогорске на 59 году жизни скончался водитель скорой помощи Сергей Лаишевцев.

В Челябинске на 58-м году жизни умерла старшая медсестра инфекционного отделения ГКБ №8 Татьяна Миронова.

В Миньяре в возрасте 57 лет скончалась врач-невролог, руководитель медицинского подразделения, работавшая в отделении внебольничных пневмоний.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:35
В Челябинской области за сутки подтверждено 113 новых случаев ковида
Общество
Вчера, 15:32
В Челябинской области еще одна школа закрыта на карантин по ОРВИ
Общество
Вчера, 15:00
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Общество
Вчера, 13:55
В Челябинской области за двое суток умерло девять пациентов с ковидом
Вчера, 14:03
Школьники из Кыштыма победили во всероссийском конкурсе, благоустраивая родной город
Вчера, 13:59
В Челябинске завершаются работы по созданию наземного перехода через улицу Цвиллинга
Вчера, 13:56
В 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов
Вчера, 13:55
В Челябинской области за двое суток умерло девять пациентов с ковидом
Вчера, 11:36
В Челябинской области продолжается рост новых случаев ковида за сутки
Вчера, 11:26
Кто чаще заражается коронавирусом в Челябинской области
Вчера, 11:08
В Челябинске Тотальный диктант пройдет в формате #пишемдома
Вчера, 10:40
В детсаду Копейска детей перевели на сухпаёк из-за болезни поваров
Вчера, 10:19
Муниципалитеты Челябинской области, где выявлено больше случаев и наибольший прирост ковида
Вчера, 09:43
Минэкологии ждет от южноуральцев предложений по строительству мусороперерабатывающих комплексов
Общество
Вчера, 15:00
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Общество
Вчера, 17:20
Ковидная халатность
Южноуральцы возмущены - до Роспотребнадзора невозможно дозвониться и зараженные вынуждены выходить из дома
Новости
Вчера, 18:25
Среда обитания
Анонсы событий и мероприятий на 17-19 октября
Вчера, 16:47
Происшествия
В Челябинске неадекватный парень устроил погром на торговых рядах в центре города
Вчера, 16:41
Происшествия
Монахини Булзей просят о помощи в восстановлении паломнического центра после пожара
Вчера, 16:13
Среда обитания
Минэкологии не планирует расширять мусорный полигон в Копейске
Вчера, 15:32
Общество
В Челябинской области еще одна школа закрыта на карантин по ОРВИ
Материалы рубрики
Вчера, 15:32
Общество
В Челябинской области еще одна школа закрыта на карантин по ОРВИ
Вчера, 14:03
Общество
Школьники из Кыштыма победили во всероссийском конкурсе, благоустраивая родной город
Вчера, 13:59
Общество
В Челябинске завершаются работы по созданию наземного перехода через улицу Цвиллинга
Вчера, 13:55
Общество
В Челябинской области за двое суток умерло девять пациентов с ковидом
Вчера, 11:36
Общество
В Челябинской области продолжается рост новых случаев ковида за сутки
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика