Коронавирус оборвал жизни еще двух медработников Челябинской области
В Челябинской области еще медицинских работника скончались от коронавирусной инфекции.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области, врач - невролог из Миньяра (Ашинский район) и медсестра из Челябинска. Обеим было по 57 лет.
Врач-невролог руководила медицинским подразделением в Миньяре, а во время пандемии работала в отделении внебольничных пневмоний. Она была добросовестным, требовательным и очень внимательным руководителем.
Старшая медсестра Татьяна Миронова работала в инфекционном отделении городской больницы №8 Челябинска и в числе первых включилась в борьбе с коварным вирусом Covid-19. «Добрый, отзывчивый человек, профессионал, душой радеющий за свое дело, наставник молодых специалистов, мать троих детей и бабушка четверых внуков. Ее любили и уважали пациенты и коллеги», - отмечают в администрации Челябинска.
Татьяна Миронова в 1981 году окончила Челябинское медицинское училище по специальности «Сестринское дело» и сразу пришла работать в медсанчасть ЧТЗ в первое инфекционное отделение холерного госпиталя.
С 2005 года и по настоящее время трудилась старшей медицинской сестрой первого инфекционного отделения горбольницы №8. При ее личном участии отделение с достоинством пережило несколько серьезных вспышек инфекционных заболеваний. Одной из первых она пришла и на «ковидный фронт». За свои достижения в борьбе с коронавирусом Указом Президента Российской Федерации она была награждена медалью Луки Крымского.
Администрация города Челябинска, Управление здравоохранение, коллектив МАУЗ ГКБ №8, министерство здравоохранения выражают глубочайшие соболезнования родным и близким умерших медработников.
Страница памяти
Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая 2020 года.
МАЙ
В Брединском районе умер 57-летний врач общей практики Борис Соловьев.
В Златоусте скончалась 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Валентина Столбикова, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.
ИЮНЬ
В селе села Кундравы умерла медсестра врачебной амбулатории Ольга Кокшарова.
В Челябинске коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.
В Челябинске скончалась 44-летняя декан фармацевтического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Елена Симонян. Изначально причиной смерти называлась внебольничная пневмония. Анализ на коронавирус был взят при жизни женщины, но результат прийти не успел.
В Магнитогорске умер 59-летний водитель скорой помощи Николай Панафидин.
В Миассе от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы Елена Асташова.
ИЮЛЬ
В Верхнем Уфалкее коронавирус унес жизнь 63-летнего врача центральной городской больницы Сергея Савельева.
В Челябинске скоропостижно скончалась детский хирург городской больницы №1 Анна Белякова. Ей было всего 42 года.
В Миассе умерла диспетчер скорой помощи Татьяна Мандрикова.
АВГУСТ
В Челябинске скончался анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса горбольницы №1 70-летний Виктор Шевченко.
В Челябинске умерла медсестра -диспетчер отделения санитарной авиации областной клинической больницы 68-летняя Галина Сидорова.
В Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 56-летний врач-отоларинголог из Центра охраны материнства и детства Юрий Шералапов.
СЕНТЯБРЬ
В Миассе умерла врач-психиатр горбольницы №2 42-летняя Татьяна Мельничук.
В Магнитогорске на 59-м году жизни скончался врач-терапевт городской больницы №3 Юрий Ишимов.
ОКТЯБРЬ
В Магнитогорске скончался медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Валерий Греднев.
В Магнитогорске умер анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2 Олег Рыжков.
В Усть-Катаве умерла 60-летний врач-невролог медико-санитарной части № 162 Татьяна Ревельская.
В Магнитогорске на 59 году жизни скончался водитель скорой помощи Сергей Лаишевцев.
В Челябинске на 58-м году жизни умерла старшая медсестра инфекционного отделения ГКБ №8 Татьяна Миронова.
В Миньяре в возрасте 57 лет скончалась врач-невролог, руководитель медицинского подразделения, работавшая в отделении внебольничных пневмоний.
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