Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 355 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 228 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 127 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выявлено 129 новых инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (130). Всего за время пандемии зарегистрировано 56 тысяч 773 случая коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки 217 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 195). Всего с начала пандемии победили ковид 50 тысяч 705 жителей.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение три тысячи 671 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 767).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.