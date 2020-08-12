Коронавирус «уходит» из Челябинской области

Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться. За прошедшие сутки подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 88).

На 12 августа в регионе подтверждены 12 977 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3675 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписан 121 человек. Всего 8986 пациентов выздоровели за время пандемии на Южном Урале.

Специалистами проведено методами ИФА и ПЦР на коронавирус 438952 тестов.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.