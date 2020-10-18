Коронавирус унес жизнь доктора медицинских наук, почетного жителя Челябинска

В Челябинске коронавирусная инфекция оборвала жизнь выдающегося ученого, врача, уролога, профессора, заслуженного врача Туркменской ССР, заслуженного деятеля науки РФ, почетного гражданина Челябинска Николая Тарасова.

Как сообщили в минздраве региона, Николай Иванович в 1981 году организовал в Челябинске Уральскую государственную медицинскую академию дополнительного образования (впоследствии вошедшую в состав Южно-уральского государственного медицинского университета).

Под его непосредственным руководством были заложены основы современного последипломного обучения врачей уральского региона, обеспечившего подготовку медиков по 74-м из 96 существующих врачебных специальностей, осваивались и совершенствовались новые методы диагностики и лечения заболеваний.

Длительное время Николай Тарасов являлся заведующим кафедрой урологии и андрологии УГМАДО. Практически каждый уролог нашего региона может назвать его своим Учителем.

Министерство здравоохранения Челябинской области, коллективы ГБУЗ «Областной клинической больницы №3» и Южно-уральского государственного медицинского университета, агентство разделяют скорбь и горечь невосполнимой утраты, выражают соболезнования родным и близким.

Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая. За весь период панденмии коронавирус унес жизни 21 медицинского работника, в том числе шестеро умерли за октябрь.