Корреспондент ИА «Урал-пресс-информ» может стать военкором СВО

Заявку на участие в специальной военной операции на Украине подала корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ» Инна Шемаева (Челябинск). Заполнив специальную форму сервиса «Стать добровольцем» на Госуслугах, Инна получила уведомление прибыть в военкомат.

Конечно, ее, журналиста с двадцатилетним стажем, влечет профессиональная стезя. «Информационные войска тоже должны быть, - говорит она. – Хотя есть за плечами и курсы экстренной медицинской помощи, и даже школа молодого бойца, пройденная когда-то для поступления в Школу милиции. Если нужны водители – есть права. Но не менее важно оттуда, с боевых позиций, грамотно доносить информацию, что Россия воюет с неофашистами».

Семья и коллеги отнеслись к поступку Инны с полным пониманием. Сама она отмечает, что решение осознанное и взвешенное. «Не смотрите, что маленькая и хрупкая на вид, - предупреждает с улыбкой, - я кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту, есть опыт спортивной стрельбы, есть опыт работы на Севере (Югра) и в горах (Сочи)».

Случится ли ей пополнить ряды добровольцев и военкоров, это выяснится уже на следующей неделе.