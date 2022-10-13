13.10.2022
Челябинские врачи применяют к больным с одышкой «тройную» спирометрию
13.10.2022
Корреспондент ИА «Урал-пресс-информ» может стать военкором СВО
13.10.2022
Ищут спортивных волонтеров
13.10.2022
Три ребенка пострадали в аварии на трассе
13.10.2022
ВТБ запустил онлайн-регистрацию залога по автокредиту
13.10.2022
Камерный театр Челябинска в Новый год покажет сказку о старой волшебнице
Корреспондент ИА «Урал-пресс-информ» может стать военкором СВО
Челябинский журналист Инна Шемаева надеется стать добровольцем и пополнить «информационные войска»
13.10.2022
Погибли пятеро мобилизованных южноуральцев, их семьям будет оказана помощь
12.10.2022
Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев
12.10.2022
ЮУрГУ инициировал акцию поддержки мобилизованных
12.10.2022
Герой СВО из Карабаша
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022